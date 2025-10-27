26
في مقابلة نادرة.. ميلانيا تكشف أسرار الأيام الأولى من زواجها ترامب
Lebanon 24
أعاد ظهور مقابلة قديمة من الأيام الأولى لزواج
دونالد ترامب
وميلانيا تسليط الضوء على علاقتهما قبل أن تسيطر السياسة على حياتهما.
وبحسب صحيفة "ميرور"
البريطانية
، جرت المقابلة بعد فترة قصيرة من زفاف
دونالد
وميلانيا الفخم عام 2005، وأجراها المذيع الشهير
لاري كينغ
على قناة "
سي إن
إن"، حيث تحدث الزوجان بصراحة عن علاقتهما وكيف التقيا وحياتهما معا في تلك المرحلة.
وروت
ميلانيا
كيف التقت بزوجها لأول مرة خلال أسبوع الموضة في
نيويورك
عام 1998، فيما كشف دونالد أنه كان من المقرر أن يلتقي عارضة أخرى في ذلك الحدث، لكنه غيّر رأيه عندما رأى ميلانيا، قائلاً إنه شعر على الفور برغبة في التعرف عليها. وأوضحت ميلانيا أن بينهما "كيمياء رائعة وطاقة خاصة"، مشيرة إلى أن الانجذاب بينهما كان فوريا.
وعندما سأل كينغ عما إذا كان دونالد "مهووسا بالسيطرة"
في المنزل
، نفت ميلانيا ذلك، واصفة إياه بدلًا من ذلك بأنه "محب للكمال". وأضافت أنه لكي تكون زوجة لرجل مثله، يجب أن تكون قوية وذكية وواثقة بنفسها، مؤكدة أن زوجها يحتاج إلى أن يعرف أنه يستطيع الاعتماد عليها. وقدمت تصريحاتها صورة لعلاقة تقوم على
الثقة المتبادلة
وفهم كل طرف لطبيعة الآخر.
