منوعات

توفيت عن 19 عاماً.. اليكم سبب وفاة نجمة "تيك توك"

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:54
كشفت السلطات في لوس أنجلوس أن نجمة "تيك توك" الفلبينية إيمان أتينزا، البالغة من العمر 19 عامًا، انتحرت في منزلها يوم 22 تشرين الاول الجاري، بحسب ما أكده مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.
إيمان، واسمها الحقيقي إيمانويل أتينزا، كانت قد انتقلت مؤخرًا إلى لوس أنجلوس لتحقيق حلمها بأن تصبح مؤثرة بارزة في الولايات المتحدة، بعد أن اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل صدقها في الحديث عن الصحة النفسية والتنمر والتحديات الشخصية.
 
وأعلن والدها، الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية الفلبيني المعروف كيم أتينزا، الخبر الحزين عبر منشور مؤثر، فيما عبّرت والدتها فيليسيانا عن ألمها قائلة: "لقد جلبت إيمان الكثير من الفرح والحب إلى حياتنا، وسنظل نتمسك بذكراها المليئة بالتعاطف والشجاعة".

وكانت إيمان قد تحدثت مرارًا عن معاناتها مع الاضطراب ثنائي القطب والأفكار الانتحارية منذ سن الثانية عشرة، ووصفت حالتها في منشور سابق بأنها "مقاومة للعلاج"، لكنها أبدت أملًا في تجاوز الصعوبات مع اقتراب عام 2025.

