23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:34
photos
أقدمت شابة أذربيجانية تُدعى ليامان مامادلي (19 عامًا) على إنهاء حياتها بعد أيام من زفافها، عقب انتقادات حادّة من عائلة زوجها لفستانها الذي وصفوه بأنه "فاضح" و"كاشف للجسد".
اندلع خلاف داخل منزل والد العروس في مدينة مينغاشيفير شمال أذربيجان بعد الحفل مباشرة، إذ هاجم والدا العريس زوجة ابنهما بسبب كشف الفستان عن كتفيها واعتبرا الأمر "عارًا" على العائلة.
قال والد الفتاة، مراد بايراموف، لوسائل إعلام محلية: "اتهموها بأنها بدت عارية يوم زفافها، وهاجمونا داخل المنزل، فلم تحتمل ابنتي الإهانة والاتهامات وأنهت حياتها في حديقة منزلنا".
استمرت الخلافات في اليوم التالي، إذ اتهمت أسرة
العريس العروس
بأنها "جلبت العار على ابنهم"، فيما كانت الشابة منهارة نفسيًا بسبب الضغوط والإهانات.
نفى الأب شائعات الزواج القسري من رجل يكبرها سنًا، وأكد أن الزواج تمّ برضاها من الشاب إلنور مامدلي (33 عامًا)، وأوضح أن العريس حضر الجنازة لكنه "طُرد من المأتم مع أسرته".
باشرت السلطات التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات بفتح قضية جنائية تتعلق بالتنمّر والضغط النفسي الذي تعرّضت له العروس قبل وفاته. (24)
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
Lebanon 24
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
27/10/2025 22:24:59
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
27/10/2025 22:24:59
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
Lebanon 24
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
27/10/2025 22:24:59
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فاجعة في السودان.. قرية اختفت تحت الجبال والركام
Lebanon 24
بالفيديو: فاجعة في السودان.. قرية اختفت تحت الجبال والركام
27/10/2025 22:24:59
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
Lebanon 24
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
11:55 | 2025-10-27
27/10/2025 11:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
11:44 | 2025-10-27
27/10/2025 11:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
08:25 | 2025-10-27
27/10/2025 08:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
07:26 | 2025-10-27
27/10/2025 07:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
11:55 | 2025-10-27
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
11:44 | 2025-10-27
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
08:25 | 2025-10-27
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
07:26 | 2025-10-27
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
07:01 | 2025-10-27
إعصار قوي سيضرب الهند.. وعشرات الآلاف خارج بيوتهم
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
