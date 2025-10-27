Advertisement

منوعات

فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1434727-638971834254397746.png
Doc-P-1434727-638971834254397746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدمت شابة أذربيجانية تُدعى ليامان مامادلي (19 عامًا) على إنهاء حياتها بعد أيام من زفافها، عقب انتقادات حادّة من عائلة زوجها لفستانها الذي وصفوه بأنه "فاضح" و"كاشف للجسد".

اندلع خلاف داخل منزل والد العروس في مدينة مينغاشيفير شمال أذربيجان بعد الحفل مباشرة، إذ هاجم والدا العريس زوجة ابنهما بسبب كشف الفستان عن كتفيها واعتبرا الأمر "عارًا" على العائلة.
Advertisement

قال والد الفتاة، مراد بايراموف، لوسائل إعلام محلية: "اتهموها بأنها بدت عارية يوم زفافها، وهاجمونا داخل المنزل، فلم تحتمل ابنتي الإهانة والاتهامات وأنهت حياتها في حديقة منزلنا".

استمرت الخلافات في اليوم التالي، إذ اتهمت أسرة العريس العروس بأنها "جلبت العار على ابنهم"، فيما كانت الشابة منهارة نفسيًا بسبب الضغوط والإهانات.

نفى الأب شائعات الزواج القسري من رجل يكبرها سنًا، وأكد أن الزواج تمّ برضاها من الشاب إلنور مامدلي (33 عامًا)، وأوضح أن العريس حضر الجنازة لكنه "طُرد من المأتم مع أسرته".

باشرت السلطات التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات بفتح قضية جنائية تتعلق بالتنمّر والضغط النفسي الذي تعرّضت له العروس قبل وفاته. (24)
مواضيع ذات صلة
فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين
lebanon 24
27/10/2025 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
lebanon 24
27/10/2025 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
lebanon 24
27/10/2025 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: فاجعة في السودان.. قرية اختفت تحت الجبال والركام
lebanon 24
27/10/2025 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

العريس العروس

بيجان

سي ال

مينغ

ايرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
11:55 | 2025-10-27
11:44 | 2025-10-27
08:25 | 2025-10-27
07:26 | 2025-10-27
07:01 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24