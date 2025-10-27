فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!

Advertisement

اندلع خلاف داخل منزل والد العروس في مدينة مينغاشيفير شمال أذربيجان بعد الحفل مباشرة، إذ هاجم والدا العريس زوجة ابنهما بسبب كشف الفستان عن كتفيها واعتبرا الأمر "عارًا" على العائلة.قال والد الفتاة، مراد بايراموف، لوسائل إعلام محلية: "اتهموها بأنها بدت عارية يوم زفافها، وهاجمونا داخل المنزل، فلم تحتمل ابنتي الإهانة والاتهامات وأنهت حياتها في حديقة منزلنا".استمرت الخلافات في اليوم التالي، إذ اتهمت أسرة بأنها "جلبت العار على ابنهم"، فيما كانت الشابة منهارة نفسيًا بسبب الضغوط والإهانات.نفى الأب شائعات الزواج القسري من رجل يكبرها سنًا، وأكد أن الزواج تمّ برضاها من الشاب إلنور مامدلي (33 عامًا)، وأوضح أن العريس حضر الجنازة لكنه "طُرد من المأتم مع أسرته".باشرت السلطات التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات بفتح قضية جنائية تتعلق بالتنمّر والضغط النفسي الذي تعرّضت له العروس قبل وفاته. (24)