Advertisement

منوعات

كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1434738-638971847262446751.png
Doc-P-1434738-638971847262446751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ساعَدَت كلبةُ علاج من فصيلة غولدن ريتريفر تُدعى "سكرانشي" امرأةً في فلوريدا على الاستيقاظ من غيبوبة.
Advertisement

تعرّضت بريسيلا تيمونز (39 عامًا) في 13 آذار لانسداد رئوي حاد أدّى إلى ثلاث سكتات قلبية وفشلٍ متعدد الأعضاء، ولم تتجاوز فرصة نجاتها 10% وفقًا للأطباء، فوُضعت في غيبوبة مُستحثّة ضمن رعاية مكثفة استمرّت 21 يومًا.

قالَ الدكتور دانيال ماير، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى "ميموريال هيلث كير"، إن الفريق الطبي "لم يستسلم" رغم توقّف القلب لمدة 40 دقيقة، وتمكّن من استعادة نشاطه.

جاءَ دور "سكرانشي" خلال زيارة علاجية حين لمسَت يد بريسيلا أثناء محاولتها التقاط قطعة حلوى، فدفعَ ذلك المريضةَ إلى تحريك أصابعها ورفع يدها عن السرير للمرة الأولى منذ دخولها الغيبوبة.

وقالَت بريسيلا: "شعرتُ بمخلبها، فاستعدتُ القدرة على التواصل معها، وكان هذا دافعًا هائلًا للتعافي". (ارم)
مواضيع ذات صلة
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
lebanon 24
27/10/2025 22:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
lebanon 24
27/10/2025 22:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
lebanon 24
27/10/2025 22:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الياباني ينتخب ساناي تاكايشي رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد
lebanon 24
27/10/2025 22:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم العناية المركزة

فلوريدا

علاجية

موريال

المري

غولدن

فلور

ريال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
11:44 | 2025-10-27
11:34 | 2025-10-27
08:25 | 2025-10-27
07:26 | 2025-10-27
07:01 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24