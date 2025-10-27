كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة

Advertisement

تعرّضت بريسيلا تيمونز (39 عامًا) في 13 آذار لانسداد رئوي حاد أدّى إلى ثلاث سكتات قلبية وفشلٍ متعدد الأعضاء، ولم تتجاوز فرصة نجاتها 10% وفقًا للأطباء، فوُضعت في غيبوبة مُستحثّة ضمن رعاية مكثفة استمرّت 21 يومًا.قالَ الدكتور دانيال ماير، رئيس في مستشفى "ميموريال هيلث كير"، إن الفريق الطبي "لم يستسلم" رغم توقّف القلب لمدة 40 دقيقة، وتمكّن من استعادة نشاطه.جاءَ دور "سكرانشي" خلال زيارة حين لمسَت يد بريسيلا أثناء محاولتها التقاط قطعة حلوى، فدفعَ ذلك المريضةَ إلى تحريك أصابعها ورفع يدها عن السرير للمرة الأولى منذ دخولها الغيبوبة.وقالَت بريسيلا: "شعرتُ بمخلبها، فاستعدتُ القدرة على التواصل معها، وكان هذا دافعًا هائلًا للتعافي". (ارم)