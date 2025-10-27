23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ساعَدَت كلبةُ علاج من فصيلة
غولدن
ريتريفر تُدعى "سكرانشي" امرأةً في
فلوريدا
على الاستيقاظ من غيبوبة.
Advertisement
تعرّضت بريسيلا تيمونز (39 عامًا) في 13 آذار لانسداد رئوي حاد أدّى إلى ثلاث سكتات قلبية وفشلٍ متعدد الأعضاء، ولم تتجاوز فرصة نجاتها 10% وفقًا للأطباء، فوُضعت في غيبوبة مُستحثّة ضمن رعاية مكثفة استمرّت 21 يومًا.
قالَ الدكتور دانيال ماير، رئيس
قسم العناية المركزة
في مستشفى "ميموريال هيلث كير"، إن الفريق الطبي "لم يستسلم" رغم توقّف القلب لمدة 40 دقيقة، وتمكّن من استعادة نشاطه.
جاءَ دور "سكرانشي" خلال زيارة
علاجية
حين لمسَت يد بريسيلا أثناء محاولتها التقاط قطعة حلوى، فدفعَ ذلك المريضةَ إلى تحريك أصابعها ورفع يدها عن السرير للمرة الأولى منذ دخولها الغيبوبة.
وقالَت بريسيلا: "شعرتُ بمخلبها، فاستعدتُ القدرة على التواصل معها، وكان هذا دافعًا هائلًا للتعافي". (ارم)
مواضيع ذات صلة
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
Lebanon 24
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
27/10/2025 22:25:05
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
27/10/2025 22:25:05
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
27/10/2025 22:25:05
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الياباني ينتخب ساناي تاكايشي رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد
Lebanon 24
البرلمان الياباني ينتخب ساناي تاكايشي رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد
27/10/2025 22:25:05
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم العناية المركزة
فلوريدا
علاجية
موريال
المري
غولدن
فلور
ريال
تابع
قد يعجبك أيضاً
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
11:44 | 2025-10-27
27/10/2025 11:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
Lebanon 24
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
11:34 | 2025-10-27
27/10/2025 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
08:25 | 2025-10-27
27/10/2025 08:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
07:26 | 2025-10-27
27/10/2025 07:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2025-10-27
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
11:44 | 2025-10-27
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
11:34 | 2025-10-27
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
08:25 | 2025-10-27
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
07:26 | 2025-10-27
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
07:01 | 2025-10-27
إعصار قوي سيضرب الهند.. وعشرات الآلاف خارج بيوتهم
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24