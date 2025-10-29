25
طمرتهم أطنان من التمور.. فرق الانقاذ تخرج 4 اشخاص في العراق
Lebanon 24
29-10-2025
|
02:56
A-
A+
أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة كربلاء
العراقية
اليوم الاثنين 4 عمال طمرتهم أطنان من التمور إثر انهيار سقف مخزن في منطقة الحسينية التابعة للمحافظة.
وأفادت
مديرية الدفاع المدني
في بيانٍ بأن "الفرق تدخلت على الفور بعد تلقي بلاغ عن الحادث، ونجحت في انتشال العمال الأربعة من تحت الأطنان التي انهارت عليهم من التمور المخزّنة على السقف الثاني للمبنى".
وأضاف البيان أن "العمال تم نقلهم فور إنقاذهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".
