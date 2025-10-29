Advertisement

منوعات

طمرتهم أطنان من التمور.. فرق الانقاذ تخرج 4 اشخاص في العراق

Lebanon 24
29-10-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1435371-638973251961883136.jpg
Doc-P-1435371-638973251961883136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة كربلاء العراقية اليوم الاثنين 4 عمال طمرتهم أطنان من التمور إثر انهيار سقف مخزن في منطقة الحسينية التابعة للمحافظة.
Advertisement
وأفادت مديرية الدفاع المدني في بيانٍ بأن "الفرق تدخلت على الفور بعد تلقي بلاغ عن الحادث، ونجحت في انتشال العمال الأربعة من تحت الأطنان التي انهارت عليهم من التمور المخزّنة على السقف الثاني للمبنى".
وأضاف البيان أن "العمال تم نقلهم فور إنقاذهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".
 
مواضيع ذات صلة
مسؤول في فرق الإنقاذ الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 37 قتيلاً
lebanon 24
29/10/2025 10:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار بمصنع بمدينة كوبيسك الروسية يؤدي الى مقتل 4 اشخاص
lebanon 24
29/10/2025 10:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!
lebanon 24
29/10/2025 10:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلن قتل 4 أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قرب فنزويلا
lebanon 24
29/10/2025 10:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية الدفاع المدني

محافظة كربلاء

مديرية الدفاع

مديرية ال

العراقية

الحسيني

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:13 | 2025-10-29
23:54 | 2025-10-28
17:48 | 2025-10-28
13:30 | 2025-10-28
11:00 | 2025-10-28
10:12 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24