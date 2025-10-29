Advertisement

منوعات

ثعابين ترعب السياح في فنادق سريلانكا

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1435376-638973261242708410.png
Doc-P-1435376-638973261242708410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "SHOT" على تليغرام أن ثعابين كبيرة بلغ طولها مترين قامت بغزو عدد من الفنادق في سريلانكا، مما تسبب في إثارة الذعر بين السياح الروس المتواجدين هناك.
Advertisement
نشرت القناة صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها هذه الزواحف وهي تتجول في الفنادق وتتسلل إلى أسرّة السياح، كما تزحف بالقرب من الأماكن السياحية بحريّة.

وأشارت القناة إلى أن بعض السياح الروس ذكروا مؤخرا أنهم "باتوا مضطرين حرفيا لحراسة أماكن راحتهم" في الفنادق من هذه الثعابين، وأن هذه الزواحف تتسلل من الغابات المجاورة للفنادق، ولا يبذل موظفو الفنادق أي جهد لإبعادها.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الثعابين من سلالات ثعابين الفئران الشرقية، وعلى الرغم من حجمها الكبير ومظهرها المخيف، إلا أنها غير سامة ولا تشكل تهديدا مباشرا للبشر، ومع ذلك فإن ظهورها في المنتجعات والفنادق هناك يثير قلق السيّاح.
مواضيع ذات صلة
حادث مرعب في مهرجان بالهند بسبب تعطل أرجوحة دوّارة
lebanon 24
29/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
lebanon 24
29/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته
lebanon 24
29/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
lebanon 24
29/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24

تليغرام

الروس

بيرة

ترين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:16 | 2025-10-29
06:15 | 2025-10-29
02:56 | 2025-10-29
23:54 | 2025-10-28
17:48 | 2025-10-28
13:30 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24