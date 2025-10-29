ثعابين ترعب السياح في فنادق سريلانكا

ذكرت قناة "SHOT" على أن ثعابين كبيرة بلغ طولها مترين قامت بغزو عدد من الفنادق في سريلانكا، مما تسبب في إثارة الذعر بين السياح المتواجدين هناك.

نشرت القناة صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها هذه الزواحف وهي تتجول في الفنادق وتتسلل إلى أسرّة السياح، كما تزحف بالقرب من الأماكن السياحية بحريّة.



وأشارت القناة إلى أن بعض السياح الروس ذكروا مؤخرا أنهم "باتوا مضطرين حرفيا لحراسة أماكن راحتهم" في الفنادق من هذه الثعابين، وأن هذه الزواحف تتسلل من الغابات المجاورة للفنادق، ولا يبذل موظفو الفنادق أي جهد لإبعادها.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الثعابين من سلالات ثعابين الفئران الشرقية، وعلى الرغم من حجمها الكبير ومظهرها المخيف، إلا أنها غير سامة ولا تشكل تهديدا مباشرا للبشر، ومع ذلك فإن ظهورها في المنتجعات والفنادق هناك يثير قلق السيّاح.