26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ثعابين ترعب السياح في فنادق سريلانكا
Lebanon 24
29-10-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "SHOT" على
تليغرام
أن ثعابين كبيرة بلغ طولها مترين قامت بغزو عدد من الفنادق في سريلانكا، مما تسبب في إثارة الذعر بين السياح
الروس
المتواجدين هناك.
Advertisement
نشرت القناة صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها هذه الزواحف وهي تتجول في الفنادق وتتسلل إلى أسرّة السياح، كما تزحف بالقرب من الأماكن السياحية بحريّة.
وأشارت القناة إلى أن بعض السياح الروس ذكروا مؤخرا أنهم "باتوا مضطرين حرفيا لحراسة أماكن راحتهم" في الفنادق من هذه الثعابين، وأن هذه الزواحف تتسلل من الغابات المجاورة للفنادق، ولا يبذل موظفو الفنادق أي جهد لإبعادها.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الثعابين من سلالات ثعابين الفئران الشرقية، وعلى الرغم من حجمها الكبير ومظهرها المخيف، إلا أنها غير سامة ولا تشكل تهديدا مباشرا للبشر، ومع ذلك فإن ظهورها في المنتجعات والفنادق هناك يثير قلق السيّاح.
مواضيع ذات صلة
حادث مرعب في مهرجان بالهند بسبب تعطل أرجوحة دوّارة
Lebanon 24
حادث مرعب في مهرجان بالهند بسبب تعطل أرجوحة دوّارة
29/10/2025 13:36:18
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
29/10/2025 13:36:18
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته
Lebanon 24
مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته
29/10/2025 13:36:18
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
29/10/2025 13:36:18
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تليغرام
الروس
بيرة
ترين
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب
Lebanon 24
فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب
07:16 | 2025-10-29
29/10/2025 07:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب في تركيا... إنهيار مبنى والبحث عن 7 أشخاص كانوا في داخله (فيديو)
Lebanon 24
رعب في تركيا... إنهيار مبنى والبحث عن 7 أشخاص كانوا في داخله (فيديو)
06:15 | 2025-10-29
29/10/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طمرتهم أطنان من التمور.. فرق الانقاذ تخرج 4 اشخاص في العراق
Lebanon 24
طمرتهم أطنان من التمور.. فرق الانقاذ تخرج 4 اشخاص في العراق
02:56 | 2025-10-29
29/10/2025 02:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:54 | 2025-10-28
28/10/2025 11:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
Lebanon 24
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
17:48 | 2025-10-28
28/10/2025 05:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:16 | 2025-10-29
فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب
06:15 | 2025-10-29
رعب في تركيا... إنهيار مبنى والبحث عن 7 أشخاص كانوا في داخله (فيديو)
02:56 | 2025-10-29
طمرتهم أطنان من التمور.. فرق الانقاذ تخرج 4 اشخاص في العراق
23:54 | 2025-10-28
برجك اليوم
17:48 | 2025-10-28
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
13:30 | 2025-10-28
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24