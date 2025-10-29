Advertisement

شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"

Lebanon 24
29-10-2025 | 14:00
أقدم شاب على قتل والده بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بعد قيامه بوضع مخدر له وقام بخنقه لرغبته في الاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجني عليه، وادعى وفاته بصورة طبيعية إلا أن مفتش الصحة كذب ادعائه، وتبين وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم ضبط المتهم واعترف بقتل والده.
كانت الأجهزة الأمنية في الغربية، تلقت بلاغا بوفاة سائق توك توك داخل منزله نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لاقوال نجله وبفحص مفتش الصحة للجثة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تبين وجود آثار خنق على الرقبة تتنافى مع الوفاة الطبيعية.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه، حيث قام بوضع منوم لوالده ثم قام بخنقه بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على التوك توك الخاص بوالده

وتم ضبط المتهم، واعترف تفصيلياً بارتكاب الوقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
