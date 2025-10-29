شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"

Advertisement

أقدم شاب على قتل والده بقرية ميت البحرية بمحافظة الغربية في مصر، بعد قيامه بوضع مخدر له وقام بخنقه لرغبته في الاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجني عليه، وادعى وفاته بصورة طبيعية إلا أن مفتش الصحة كذب ادعائه، وتبين وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم ضبط المتهم واعترف بقتل والده.كانت في الغربية، تلقت بلاغا بوفاة سائق داخل منزله نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لاقوال نجله وبفحص مفتش الصحة للجثة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تبين وجود آثار خنق على الرقبة تتنافى مع الوفاة الطبيعية.وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه، حيث قام بوضع منوم لوالده ثم قام بخنقه بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على التوك توك الخاص بوالدهوتم ضبط المتهم، واعترف تفصيلياً بارتكاب الوقعة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)