غرينلاند.. ذوبان الجليد يعيد تشكيل الجزيرة ويهدد الملاحة المستقبلية
Lebanon 24
30-10-2025
|
04:00
أظهرت دراسة جيولوجية حديثة أن
جزيرة
غرينلاند تشهد تحولات جيولوجية غير مسبوقة نتيجة ذوبان الجليد وتراكمه عبر آلاف السنين، مما يؤدي إلى تغيّر شكل
الجزيرة
وحركتها نحو
الشمال الغربي
بمعدل سنتيمترين سنويًا.
وقاد البحث فريق من الجامعة التقنية في الدنمارك (DTU)، بالتعاون مع مؤسسات دولية، اعتمدوا فيه على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) جمعت على مدار عشرين عامًا في 58 موقعًا عبر الجزيرة.
وأوضح الجيوفيزيائي دانجال لونغفورس بيرغ أن "غرينلاند أصبحت أصغر قليلًا حاليًا، لكن استمرار ذوبان الجليد المتسارع قد يقلب المعادلة"، مشيرًا إلى أن القوى المؤثرة تشمل حركة الصفائح التكتونية، وتحرر الضغط الناتج عن ذوبان الأنهار الجليدية، والارتداد الأرضي منذ العصر الجليدي الأخير.
وبيّنت الدراسة، المنشورة في مجلة الأبحاث الفيزيائية، أن إزالة أو إضافة كتل جليدية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مدمرة، مثل تحفيز البراكين الخاملة وزيادة انبعاثات الميثان من المناطق
القطبية
، مما يفاقم أزمة المناخ العالمية.
ويحذر العلماء من أن هذه التحولات قد تؤثر على استقرار القشرة الأرضية والملاحة في الممرات القطبية، مؤكدين أن غرينلاند أصبحت مختبرًا طبيعيًا لفهم العلاقة المعقدة بين المناخ والجغرافيا العميقة لكوكب الأرض.
(إرم نيوز)
