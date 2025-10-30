24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عرضٌ لا يفوّت.. اخسر وزنك لتحصل على سيارة بورش!
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت صالة رياضية صينية في
مقاطعة شاندونغ
تحديًا مثيرًا للجدل، تقدم فيه سيارة "بورشه باناميرا" فاخرة كمكافأة لأي شخص يخسر 50 كيلوغرامًا في 3 أشهر فقط.
Advertisement
يدفع المشاركون رسوم تسجيل قدرها 10,000 يوان (1,400 دولار) لتغطية الإقامة والوجبات في بيئة تدريب مغلقة، ويقتصر التحدي على 30 مشاركًا فقط. وأكد المنظمون أن السيارة المقدمة هي موديل 2020 مستعمل وليست جديدة.
حذر خبراء الصحة من المخاطر الكارثية لفقدان الوزن بهذه السرعة، حيث يشير الطبيب "زينغ" إلى أن فقدان 0.5 كيلوغرام يوميًا يؤدي إلى:
- فقدان الكتلة العضلية بدلاً من الدهون
- اختلالات هرمونية حادة
- تساقط الشعر وانقطاع الطمث لدى النساء
وكد جراح الجهاز الهضمي "بو يانسونغ" أن هذه الوتيرة السريعة ترهق الأعضاء الحيوية وقد تهدد الحياة، مشددًا على أن فقدان الوزن الآمن يجب أن يكون تدريجيًا بمعدل 0.5 كيلوغرام أسبوعيًا.
ويشكك مراقبون في نوايا الحملة التسويقية، حيث يرى البعض أن الهدف الحقيقي هو جني الأرباح من
رسوم التسجيل
، مستغلين
أحلام
الناس بامتلاك سيارة فاخرة مقابل المخاطرة بصحتهم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
30/10/2025 21:51:20
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرباح بورشه بنسبة 96%.. أزمة تهزّ عرش السيارات
Lebanon 24
انهيار أرباح بورشه بنسبة 96%.. أزمة تهزّ عرش السيارات
30/10/2025 21:51:20
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
Lebanon 24
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
30/10/2025 21:51:20
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل درامي في سيلهرست بارك… وبورنموث يفوّت الصدارة
Lebanon 24
تعادل درامي في سيلهرست بارك… وبورنموث يفوّت الصدارة
30/10/2025 21:51:20
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطعة شاندونغ
رسوم التسجيل
شاندونغ
رياضي
أحلام
شاندو
الكار
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت
Lebanon 24
واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت
13:21 | 2025-10-30
30/10/2025 01:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة في أعماق المحيطات.. "فانغارد" أول منزل بشري تحت الماء
Lebanon 24
ثورة في أعماق المحيطات.. "فانغارد" أول منزل بشري تحت الماء
11:48 | 2025-10-30
30/10/2025 11:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "طحن الورق" تهز دولة عربية
Lebanon 24
فضيحة "طحن الورق" تهز دولة عربية
11:40 | 2025-10-30
30/10/2025 11:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:18 | 2025-10-30
30/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
09:22 | 2025-10-30
30/10/2025 09:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:21 | 2025-10-30
واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت
11:48 | 2025-10-30
ثورة في أعماق المحيطات.. "فانغارد" أول منزل بشري تحت الماء
11:40 | 2025-10-30
فضيحة "طحن الورق" تهز دولة عربية
11:18 | 2025-10-30
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
09:22 | 2025-10-30
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
07:12 | 2025-10-30
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا!
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24