منوعات

عرضٌ لا يفوّت.. اخسر وزنك لتحصل على سيارة بورش!

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:56
Doc-P-1436017-638974403743445801.png
Doc-P-1436017-638974403743445801.png photos 0
أطلقت صالة رياضية صينية في مقاطعة شاندونغ تحديًا مثيرًا للجدل، تقدم فيه سيارة "بورشه باناميرا" فاخرة كمكافأة لأي شخص يخسر 50 كيلوغرامًا في 3 أشهر فقط.
يدفع المشاركون رسوم تسجيل قدرها 10,000 يوان (1,400 دولار) لتغطية الإقامة والوجبات في بيئة تدريب مغلقة، ويقتصر التحدي على 30 مشاركًا فقط. وأكد المنظمون أن السيارة المقدمة هي موديل 2020 مستعمل وليست جديدة.

حذر خبراء الصحة من المخاطر الكارثية لفقدان الوزن بهذه السرعة، حيث يشير الطبيب "زينغ" إلى أن فقدان 0.5 كيلوغرام يوميًا يؤدي إلى:

- فقدان الكتلة العضلية بدلاً من الدهون

- اختلالات هرمونية حادة

- تساقط الشعر وانقطاع الطمث لدى النساء

وكد جراح الجهاز الهضمي "بو يانسونغ" أن هذه الوتيرة السريعة ترهق الأعضاء الحيوية وقد تهدد الحياة، مشددًا على أن فقدان الوزن الآمن يجب أن يكون تدريجيًا بمعدل 0.5 كيلوغرام أسبوعيًا.

ويشكك مراقبون في نوايا الحملة التسويقية، حيث يرى البعض أن الهدف الحقيقي هو جني الأرباح من رسوم التسجيل، مستغلين أحلام الناس بامتلاك سيارة فاخرة مقابل المخاطرة بصحتهم. (العربية)
