واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت

شهدت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق في مصر حادثا مأساويا، حيث أقدم أب على إنهاء حياة نجلته الطالبة بالمرحلة الإعدادية أثناء تأديبها، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.



وانتقلت قوات مباحث إلى موقع البلاغ لإجراء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، وتم إخطار لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)

