منوعات

واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:21
شهدت قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق في مصر حادثا مأساويا، حيث أقدم أب على إنهاء حياة نجلته الطالبة بالمرحلة الإعدادية أثناء تأديبها، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وانتقلت قوات مباحث مركز الزقازيق إلى موقع البلاغ لإجراء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. (اليوم السابع)
