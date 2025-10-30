مصر.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بين عاملين بسبب لهو الأطفال

Advertisement

كشفت المصرة بمحافظة الشرقية ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بين عاملين وأسفرت عن إصابتهما بجروح خطيرة، وذلك بعد تداول مقطعي فيديو على يظهران لحظة الاشتباك، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين.بالفحص تبين أنه بتاريخ الثلاثين من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة بمحافظة الشرقية بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول عامل أصيب بجرح قطعي في الرقبة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والطرف الثاني عامل خردة وزوجته حيث أصيب العامل بجرح في الرأس وتم ضبطه وزوجته بمعرفة .وكشفت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى خلاف نشب بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، تطور إلى مشادة كلامية حادة انتهت باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة الطرفين على النحو المشار إليه.ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهة الطرف الثاني اعترف بارتكاب المشاجرة وأقر بأن الخلاف بدأ بسبب لهو الأطفال وتطور دون قصد إلى اشتباك عنيف.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث بين الأهالي. (اليوم السابع)