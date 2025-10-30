Advertisement

منوعات

مصر.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بين عاملين بسبب لهو الأطفال

Lebanon 24
30-10-2025 | 16:10
A-
A+

Doc-P-1436157-638974594480924561.jpg
Doc-P-1436157-638974594480924561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الأجهزة الأمنية المصرة بمحافظة الشرقية ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بين عاملين وأسفرت عن إصابتهما بجروح خطيرة، وذلك بعد تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران لحظة الاشتباك، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين.
Advertisement
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ الثلاثين من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول عامل أصيب بجرح قطعي في الرقبة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والطرف الثاني عامل خردة وزوجته حيث أصيب العامل بجرح في الرأس وتم ضبطه وزوجته بمعرفة قوات الشرطة.
 
وكشفت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى خلاف نشب بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، تطور إلى مشادة كلامية حادة انتهت باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة الطرفين على النحو المشار إليه.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهة الطرف الثاني اعترف بارتكاب المشاجرة وأقر بأن الخلاف بدأ بسبب لهو الأطفال وتطور دون قصد إلى اشتباك عنيف.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث بين الأهالي. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مشاجرة دامية في مصر تنتهي بوفاة شاب داخل المستشفى
lebanon 24
31/10/2025 01:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مصر… والأمن يضبط المتورطين
lebanon 24
31/10/2025 01:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس
lebanon 24
31/10/2025 01:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: أطفالنا يموتون بسبب الجوع في غزة وأبناء شعبنا يعانون من التهجير المتواصل
lebanon 24
31/10/2025 01:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

محافظة الشرقية

قوات الشرطة

أبو كبير

النيابة

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:21 | 2025-10-30
11:48 | 2025-10-30
11:40 | 2025-10-30
11:18 | 2025-10-30
10:56 | 2025-10-30
09:22 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24