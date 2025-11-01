Advertisement

الحملتدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.الثورقد تشتبك مع الشركاء أو المسؤولين، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال.الجوزاءتشتد المشاعر الصادقة في اليوم الاول من الشهر، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ.السرطانمشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قراراً، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي.الميزانيتحدث هذا اليوم عن عائداتك ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزاً على هذه الناحية.قد تتحمس لمشروع وتسعى إليه، وقد تؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين فيجتمع الجميع حولك للأخذ بنصائحك.تبدو مقبلاً على الدنيا، مرتاحاً إلى التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق.الجدييدعمك القدر ويأتيك الانفراج في الوقت المناسب، فيحمل اليك صديقاً لم تره منذ مدة طويلة جداً، حاملا إليك بشرى سارّة.الدلويناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً في سير الأمور.تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها. (السومرية)