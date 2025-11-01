Advertisement

Lebanon 24
01-11-2025
الحمل
تدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.

الثور
قد تشتبك مع الشركاء أو المسؤولين، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال.

الجوزاء
تشتد المشاعر الصادقة في اليوم الاول من الشهر، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ.
السرطان
مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.

الأسد
يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قراراً، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.

العذراء
تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي.

الميزان
يتحدث هذا اليوم عن عائداتك ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزاً على هذه الناحية.

العقرب
قد تتحمس لمشروع وتسعى إليه، وقد تؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين فيجتمع الجميع حولك للأخذ بنصائحك.

القوس
تبدو مقبلاً على الدنيا، مرتاحاً إلى التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق.

الجدي
يدعمك القدر ويأتيك الانفراج في الوقت المناسب، فيحمل اليك صديقاً لم تره منذ مدة طويلة جداً، حاملا إليك بشرى سارّة.

الدلو
يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً في سير الأمور.

الحوت
تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها. (السومرية)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24