29
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
من فرن الخبز إلى "بيلبورد"... مطربة ريفية تفاجئ نجوم الغناء
Lebanon 24
01-11-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت المطربة الريفية
المصرية
الحاجة نبيلة إنجازاً غير مسبوق بعد دخولها قوائم “بيلبورد عربية”، متفوقة على أسماء لامعة مثل
عمرو دياب
وشيرين
عبد الوهاب
وأنغام.
Advertisement
أغنيتها “يا ولا”، التي قدّمتها في تتر مسلسل ولد بنت شايب، احتلت المرتبة 94، فيما جاءت صاحبتها في المركز 85 على قائمة أفضل 100 فنان عربي، لتصبح حديث الجمهور ومنصات الموسيقى.
الحاجة نبيلة،
القادمة
من قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، لم تتعلم القراءة أو الكتابة، لكنها اكتسبت شهرتها بصوتها الفطري وعفويتها. بدأت بالغناء في مناسبات قريتها قبل أن تنتشر صورتها إلى العالم.
انطلاقتها الكبرى جاءت بعد انتشار مقطع مصوّر لها وهي تغني أمام فرن الخبز بعبارتها الشهيرة “مبروحش الغيط دي البامية شوكتني”، الذي حصد ملايين المشاهدات وفتح لها أبواب الشهرة.
اليوم، تقف الحاجة نبيلة كرمزٍ للفن الشعبي الأصيل، وصوتٍ خرج من قلب الريف المصري ليصل إلى قوائم العالمية.
مواضيع ذات صلة
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
Lebanon 24
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
02/11/2025 14:33:16
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: "القوى الأمنية تعيد الثقة الى اللبنانيين"
Lebanon 24
ريفي: "القوى الأمنية تعيد الثقة الى اللبنانيين"
02/11/2025 14:33:16
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
02/11/2025 14:33:16
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار
Lebanon 24
سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار
02/11/2025 14:33:16
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
شيرين عبد الوهاب
عبد الوهاب
عمرو دياب
المصرية
القادمة
شيرين
الفطر
أنغام
تابع
قد يعجبك أيضاً
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
Lebanon 24
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
07:20 | 2025-11-02
02/11/2025 07:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوغر يمثل أمام القضاء
Lebanon 24
بلوغر يمثل أمام القضاء
05:53 | 2025-11-02
02/11/2025 05:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
Lebanon 24
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
05:30 | 2025-11-02
02/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
05:23 | 2025-11-02
02/11/2025 05:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
Lebanon 24
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
03:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:20 | 2025-11-02
10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
05:53 | 2025-11-02
بلوغر يمثل أمام القضاء
05:30 | 2025-11-02
هل نعيش اللحظة أم نصوّرها؟ بين توثيق الواقع والعيش فيه
05:23 | 2025-11-02
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
03:05 | 2025-11-02
شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي
02:00 | 2025-11-02
بالصور.. امراة في روسيا نسخة عن ترامب!
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24