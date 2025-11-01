Advertisement

من فرن الخبز إلى "بيلبورد"... مطربة ريفية تفاجئ نجوم الغناء

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:00
حققت المطربة الريفية المصرية الحاجة نبيلة إنجازاً غير مسبوق بعد دخولها قوائم “بيلبورد عربية”، متفوقة على أسماء لامعة مثل عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وأنغام.
أغنيتها “يا ولا”، التي قدّمتها في تتر مسلسل ولد بنت شايب، احتلت المرتبة 94، فيما جاءت صاحبتها في المركز 85 على قائمة أفضل 100 فنان عربي، لتصبح حديث الجمهور ومنصات الموسيقى.

الحاجة نبيلة، القادمة من قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، لم تتعلم القراءة أو الكتابة، لكنها اكتسبت شهرتها بصوتها الفطري وعفويتها. بدأت بالغناء في مناسبات قريتها قبل أن تنتشر صورتها إلى العالم.

انطلاقتها الكبرى جاءت بعد انتشار مقطع مصوّر لها وهي تغني أمام فرن الخبز بعبارتها الشهيرة “مبروحش الغيط دي البامية شوكتني”، الذي حصد ملايين المشاهدات وفتح لها أبواب الشهرة.

اليوم، تقف الحاجة نبيلة كرمزٍ للفن الشعبي الأصيل، وصوتٍ خرج من قلب الريف المصري ليصل إلى قوائم العالمية.
 
