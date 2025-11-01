من فرن الخبز إلى "بيلبورد"... مطربة ريفية تفاجئ نجوم الغناء

Advertisement

حققت المطربة الريفية الحاجة نبيلة إنجازاً غير مسبوق بعد دخولها قوائم “بيلبورد عربية”، متفوقة على أسماء لامعة مثل وشيرين وأنغام.أغنيتها “يا ولا”، التي قدّمتها في تتر مسلسل ولد بنت شايب، احتلت المرتبة 94، فيما جاءت صاحبتها في المركز 85 على قائمة أفضل 100 فنان عربي، لتصبح حديث الجمهور ومنصات الموسيقى.الحاجة نبيلة، من قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، لم تتعلم القراءة أو الكتابة، لكنها اكتسبت شهرتها بصوتها الفطري وعفويتها. بدأت بالغناء في مناسبات قريتها قبل أن تنتشر صورتها إلى العالم.انطلاقتها الكبرى جاءت بعد انتشار مقطع مصوّر لها وهي تغني أمام فرن الخبز بعبارتها الشهيرة “مبروحش الغيط دي البامية شوكتني”، الذي حصد ملايين المشاهدات وفتح لها أبواب الشهرة.اليوم، تقف الحاجة نبيلة كرمزٍ للفن الشعبي الأصيل، وصوتٍ خرج من قلب الريف المصري ليصل إلى قوائم العالمية.