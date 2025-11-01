Advertisement

متفرقات

طقوس غريبة تدهش العالم... زفاف جماعي بمباركة "إلهة الخصوبة"!

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:00
على إيقاع الطبول، سارت عشرات الشابات النيجيريات اللواتي ارتدينَ فساتين زاهية الألوان وحملن مظلات زرقاء كبيرة تقيهنّ أشعة الشمس، في موكب استعراضي لمناسبة إقامة زفاف جماعي لهنّ في ولاية كوارا بغرب البلاد، في تقليد سنوي قديم.
وقالت جيموه عزيزات، وهي مصفّفة شعر تزوجت رجلا من عائلة تعبد الآلهة المحلية أوون: "كنت أرغب بشدة في الزواج وفقا لتقليد أوون لما فيه من بهجة".
وتشكّل الأساطير المحلية مصدر تقليد هذا الزفاف الجماعي الذي يُقام في بلدة شاو الريفية الصغيرة في تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة.
وبعدما استعدّت العرائس الشابات داخل قصر الحاكم المحلي، طفن شوارع شاو، ثم بارك كاهن أوون الزفاف الجماعي.

وقالت الممرضة البالغة 25 عاما أديبيي أبوسيدي لوكالة فرانس برس: "جميع النساء في سلالتي فعلن ذلك، لذلك قررت أن أتزوج أيضا وفقا لطقوس أوون، لأنها إلهة الخصوبة التي تبارك الجميع دائما بمنحهم ما يشاؤون من الأطفال"، وفق قولها.

أما مزيّنة الشعر أديوالي أفوسات، البالغة 31 عاما وهي إحدى العرائس الأربع والأربعين، فعلّقت قائلة: "منذ أن كنت مراهقة، قررت مواصلة هذا التقليد، لأن أي شخص يتزوج وفقا لطقوس أوون لا يمكن أن يكون عقيما أبدا".
وارتدت العرائس الجديدات فساتينهن الأنيقة المصنوعة من  قماش آسو أوكي التقليدي ذي الألوان الزاهية، فيما كان راقصون يؤدون عروضا وموسيقيون يعزفون.

ويجذب هذا الاحتفال سنويا آلاف السياح من نيجيريا، وهي الدولة ذات العدد الأكبر من السكان في إفريقيا.
 
متفرقات

منوعات

وكالة فرانس برس

النساء في

النيجير

الزاهي

كوارا

بوسي

بيرة

