Advertisement

منوعات

بلوغر يمثل أمام القضاء

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1437049-638976812505463601.png
Doc-P-1437049-638976812505463601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبدأ المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد نظر أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى محمد عبدالعاطي، والذي يواجه اتهامات بنشر مقاطع مصورة وصفتها الجهات التحقيقية بأنها "مخالفة للآداب العامة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisement

بحسب قرار الإحالة، يمثل عبدالعاطي محبوساً في القضية رقم 1918 لسنة 2025، والمسجلة أيضاً تحت رقم 1911 لسنة 2025 وارد اقتصادية. وقد جرى إخطار المتهم بموعد الجلسة، مع إلزام الجهات المختصة بنقله للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد.

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة عبدالعاطي إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى أدلة فنية وفحص لمحتوى هاتفه المحمول. وقد سبق أن قضت محكمة القاهرة الجديدة برفض الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 45 يوماً، مما يعني استمرار احتجازه حتى مثوله أمام المحكمة اليوم. (العين)
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعود ليمثل غدا أمام المحكمة في تهم الفساد
lebanon 24
02/11/2025 14:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة استجواب تمهيدية.. فضل شاكر أمام القضاء اللبناني
lebanon 24
02/11/2025 14:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟
lebanon 24
02/11/2025 14:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
lebanon 24
02/11/2025 14:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة القاهرة الجديدة

المحكمة الاقتصادية

الاستئناف

يوم الأحد

محمد عبد

القاهرة

حكمت ال

محمد ع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:20 | 2025-11-02
05:30 | 2025-11-02
05:23 | 2025-11-02
03:05 | 2025-11-02
02:00 | 2025-11-02
01:31 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24