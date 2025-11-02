29
بلوغر يمثل أمام القضاء
Lebanon 24
02-11-2025
|
05:53
A-
A+
تبدأ
المحكمة الاقتصادية
اليوم الأحد نظر أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى محمد عبدالعاطي، والذي يواجه اتهامات بنشر مقاطع مصورة وصفتها الجهات التحقيقية بأنها "مخالفة للآداب العامة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بحسب قرار الإحالة، يمثل عبدالعاطي محبوساً في القضية رقم 1918 لسنة 2025، والمسجلة أيضاً تحت رقم 1911 لسنة 2025 وارد اقتصادية. وقد جرى إخطار المتهم بموعد الجلسة، مع إلزام الجهات المختصة بنقله للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة عبدالعاطي إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى أدلة فنية وفحص لمحتوى هاتفه المحمول. وقد سبق أن قضت
محكمة القاهرة الجديدة
برفض
الاستئناف
المقدم من المتهم على قرار حبسه 45 يوماً، مما يعني استمرار احتجازه حتى مثوله أمام المحكمة اليوم. (العين)
