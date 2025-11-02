Advertisement

منوعات

10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:20
A-
A+

Doc-P-1437096-638976868677152266.jpg
Doc-P-1437096-638976868677152266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت منذ قليل محكمة جنايات مستأنف دمنهور في مصر، تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات شخص بقتل ابنته الصغيرة بسبب الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها.
Advertisement

وشهدت أولى جلسات الاستئناف مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتأييد حكم محكمة الجنايات على المتهم جراء هذه الجريمة الشنيعة.

كما شهدت جلسات الاستئناف مرافعة الدفاع عن المتهم الذى طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
lebanon 24
02/11/2025 21:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
lebanon 24
02/11/2025 21:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم وجوده خلف القضبان.. فريق إنجليزي يضم مهاجمًا متورطًا في جريمة قتل
lebanon 24
02/11/2025 21:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: كيف يجوز أن لا يصدر بعد 5 سنوات قرار ظني في قضية تفجير المرفأ؟
lebanon 24
02/11/2025 21:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة الجنايات

النيابة العامة

الاستئناف

النيابة

حكمت ال

دمنهور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:03 | 2025-11-02
04:53 | 2025-11-02
04:30 | 2025-11-02
04:23 | 2025-11-02
02:05 | 2025-11-02
01:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24