10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر
Lebanon 24
02-11-2025
|
06:20
قضت منذ قليل محكمة جنايات مستأنف
دمنهور
في مصر، تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات شخص بقتل ابنته الصغيرة بسبب الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها.
وشهدت أولى جلسات
الاستئناف
مرافعة
النيابة العامة
التى طالبت بتأييد حكم
محكمة الجنايات
على المتهم جراء هذه الجريمة الشنيعة.
كما شهدت جلسات الاستئناف مرافعة الدفاع عن المتهم الذى طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه. (اليوم السابع)
