10 سنوات خلف القضبان… الحكم النهائي في قضية هزّت مصر

قضت منذ قليل محكمة جنايات مستأنف في مصر، تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات شخص بقتل ابنته الصغيرة بسبب الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها.وشهدت أولى جلسات مرافعة التى طالبت بتأييد حكم على المتهم جراء هذه الجريمة الشنيعة.كما شهدت جلسات الاستئناف مرافعة الدفاع عن المتهم الذى طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه. (اليوم السابع)