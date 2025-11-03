28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام
Lebanon 24
03-11-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أيدت محكمة جنايات مستأنف في دمنهور الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على أب أنهى حياة ابنته الرضيعة في
محافظة البحيرة
بطريقة مروعة، في جريمة هزت الرأي العام في مصر.
Advertisement
وجاء حكم المحكمة بعد رفض استئناف قدمه المتهم، رافضة ادعاءات الدفاع بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو "مس شيطاني"، معتبرة أن الجريمة تمت بقصد وإصرار.
وشهدت محافظة البحيرة شمال
القاهرة
في
تموز
2023، جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري، حيث أقدم أب يدعى "محمود ش" في الثلاثينيات من عمره، على قتل ابنته الرضيعة "سما"، التي لم تتجاوز أشهرها القليلة، بسبب خلافات أسرية مع زوجته ناجمة عن إنجابها للإناث فقط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
Lebanon 24
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
03/11/2025 12:26:13
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا... قتل إبنه الرضيع بطريقة لا يُمكن تخيّلها بهدف "تأديب زوجته"
Lebanon 24
في أميركا... قتل إبنه الرضيع بطريقة لا يُمكن تخيّلها بهدف "تأديب زوجته"
03/11/2025 12:26:13
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت
Lebanon 24
واقعة مأساوية.. أب يعتدي على ابنته ضربا حتى الموت
03/11/2025 12:26:13
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
03/11/2025 12:26:13
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة البحيرة
روسيا اليوم
القاهرة
دمنهور
روسيا
حمود
تموز
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
Lebanon 24
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
04:49 | 2025-11-03
03/11/2025 04:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر للغاية لـ"الشبح الأبيض"
Lebanon 24
ظهور نادر للغاية لـ"الشبح الأبيض"
02:18 | 2025-11-03
03/11/2025 02:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
Lebanon 24
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
23:07 | 2025-11-02
02/11/2025 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-02
02/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
16:52 | 2025-11-02
02/11/2025 04:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:49 | 2025-11-03
في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"
02:18 | 2025-11-03
ظهور نادر للغاية لـ"الشبح الأبيض"
23:07 | 2025-11-02
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
23:00 | 2025-11-02
برجك اليوم
16:52 | 2025-11-02
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
15:05 | 2025-11-02
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24