حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:40
أيدت محكمة جنايات مستأنف في دمنهور الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على أب أنهى حياة ابنته الرضيعة في محافظة البحيرة بطريقة مروعة، في جريمة هزت الرأي العام في مصر.
وجاء حكم المحكمة بعد رفض استئناف قدمه المتهم، رافضة ادعاءات الدفاع بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو "مس شيطاني"، معتبرة أن الجريمة تمت بقصد وإصرار.
 
وشهدت محافظة البحيرة شمال القاهرة في تموز 2023، جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري، حيث أقدم أب يدعى "محمود ش" في الثلاثينيات من عمره، على قتل ابنته الرضيعة "سما"، التي لم تتجاوز أشهرها القليلة، بسبب خلافات أسرية مع زوجته ناجمة عن إنجابها للإناث فقط. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24