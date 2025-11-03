24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن بريطاني
Lebanon 24
03-11-2025
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّنت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في
شمال غرب
إنكلترا
من إفشال عملية تهبير مخدرات كبيرة كانت تُنقل عبر طائرات بدون طير إلى سجون المنطقة، حيث قُبض على المتورطين أثناء قيادتهم على
الطريق السريع
M6.
Advertisement
أمضت الوحدة الخاصة 10 أشهر في تحقيقٍ بالتعاون مع شرطتي لانكشاير وميرسيسايد وخدمة السجون، وكشفت أن
كورتيس
كارني
(36 عاماً) وروبرت ستوبا (26 عاماً) كانا يستخدمان سيارات تقودها نساء في تنقلاتهما عبر شمال
غرب إنجلترا
لتجنب الشبهة.
أُلقي القبض على كارني في حزيران 2024 أثناء قيادته
على الطريق
السريع M6، حيث شوهد وهو يلقي طرداً ملفوفاً بالعشب من نافذة السيارة في محاولة يائسة للتخلص من الأدلة.
حُكم على المتهمين في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن لدورهما في محاولة تهريب مخدرات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني إلى داخل السجون باستخدام الطائرات المسيرة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
03/11/2025 19:14:58
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات
Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: نجاة شخصين أو ثلاثة من غارة بطائرة مسيرة بالبحر الكاريبي ضد سفينة تهريب مخدرات
03/11/2025 19:14:58
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
03/11/2025 19:14:58
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
03/11/2025 19:14:58
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الطريق السريع
غرب إنجلترا
على الطريق
شمال غرب
جون باس
إنجلترا
إنكلترا
كورتيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
10:49 | 2025-11-03
03/11/2025 10:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
Lebanon 24
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
10:01 | 2025-11-03
03/11/2025 10:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:52 | 2025-11-03
03/11/2025 09:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
Lebanon 24
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
09:16 | 2025-11-03
03/11/2025 09:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
Lebanon 24
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
08:47 | 2025-11-03
03/11/2025 08:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:49 | 2025-11-03
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
10:01 | 2025-11-03
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
09:52 | 2025-11-03
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:16 | 2025-11-03
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
08:47 | 2025-11-03
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
07:39 | 2025-11-03
جريمة مروعة.. إعلامية على قناة شهيرة تطعن أمّها حتّى الموت
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24