عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن بريطاني

أمضت الوحدة الخاصة 10 أشهر في تحقيقٍ بالتعاون مع شرطتي لانكشاير وميرسيسايد وخدمة السجون، وكشفت أن (36 عاماً) وروبرت ستوبا (26 عاماً) كانا يستخدمان سيارات تقودها نساء في تنقلاتهما عبر شمال لتجنب الشبهة.أُلقي القبض على كارني في حزيران 2024 أثناء قيادته السريع M6، حيث شوهد وهو يلقي طرداً ملفوفاً بالعشب من نافذة السيارة في محاولة يائسة للتخلص من الأدلة.حُكم على المتهمين في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن لدورهما في محاولة تهريب مخدرات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني إلى داخل السجون باستخدام الطائرات المسيرة.