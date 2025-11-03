الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي

Advertisement

كشف من حادث تحطم الطائرة المميت في حزيران الماضي عن المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشها منذ الحادث، في شهادات مؤثرة نقلتها وسائل إعلام بريطانية.قال فيشواش راميش (39 عاماً)، المقيم في ، إن الأشهر التي تلت الحادث الذي أودى بحياة 241 راكباً و19 شخصاً على الأرض كانت "صعبة للغاية"، معبراً عن مفارقة مأساوية: "لقد منحني الله الحياة لكنه أخذ كل سعادتي".لم ينجُ راميش بما وصفه "بالمعجزة" فقط، بل خسر شقيقه أجاي في الحادث نفسه، الذي وصفه بأنه "كان قوتي وكل شيء بالنسبة لي"، مؤكداً أن الحادث "دمر عائلتي بالكامل".ويعاني الناجي الوحيد من آلام مستمرة في الساق والكتاب والركبة والظهر، بالاضافة إلى عدم القدرة على المشي بشكل طبيعي، وأرق حاد لا ينام فيه سوى 3-4 ساعات يومياً، ونوبات متكررة من "ذكريات الماضي" المؤلمةوأكد راميش أنه لم يتمكن من العمل أو القيادة منذ الحادث، ويعتمد بشكل كامل على زوجته في الحركة، بينما كشفت مستشاريه عن تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة دون تلقيه أي علاج طبي منذ عودته إلى بريطانيا. (TP)