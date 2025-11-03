Advertisement

منوعات

الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:01
Doc-P-1437591-638977863643050421.png
Doc-P-1437591-638977863643050421.png photos 0
كشف الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة الهندية المميت في حزيران الماضي عن المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشها منذ الحادث، في شهادات مؤثرة نقلتها وسائل إعلام بريطانية.
قال فيشواش كومار راميش (39 عاماً)، المقيم في بريطانيا، إن الأشهر التي تلت الحادث الذي أودى بحياة 241 راكباً و19 شخصاً على الأرض كانت "صعبة للغاية"، معبراً عن مفارقة مأساوية: "لقد منحني الله الحياة لكنه أخذ كل سعادتي".

لم ينجُ راميش بما وصفه "بالمعجزة" فقط، بل خسر شقيقه أجاي في الحادث نفسه، الذي وصفه بأنه "كان قوتي وكل شيء بالنسبة لي"، مؤكداً أن الحادث "دمر عائلتي بالكامل".

ويعاني الناجي الوحيد من آلام مستمرة في الساق والكتاب والركبة والظهر، بالاضافة إلى عدم القدرة على المشي بشكل طبيعي، وأرق حاد لا ينام فيه سوى 3-4 ساعات يومياً، ونوبات متكررة من "ذكريات الماضي" المؤلمة

وأكد راميش أنه لم يتمكن من العمل أو القيادة منذ الحادث، ويعتمد بشكل كامل على زوجته في الحركة، بينما كشفت مستشاريه عن تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة دون تلقيه أي علاج طبي منذ عودته إلى بريطانيا. (TP)


