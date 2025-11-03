24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
Lebanon 24
03-11-2025
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
الناجي الوحيد
من حادث تحطم الطائرة
الهندية
المميت في حزيران الماضي عن المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشها منذ الحادث، في شهادات مؤثرة نقلتها وسائل إعلام بريطانية.
Advertisement
قال فيشواش
كومار
راميش (39 عاماً)، المقيم في
بريطانيا
، إن الأشهر التي تلت الحادث الذي أودى بحياة 241 راكباً و19 شخصاً على الأرض كانت "صعبة للغاية"، معبراً عن مفارقة مأساوية: "لقد منحني الله الحياة لكنه أخذ كل سعادتي".
لم ينجُ راميش بما وصفه "بالمعجزة" فقط، بل خسر شقيقه أجاي في الحادث نفسه، الذي وصفه بأنه "كان قوتي وكل شيء بالنسبة لي"، مؤكداً أن الحادث "دمر عائلتي بالكامل".
ويعاني الناجي الوحيد من آلام مستمرة في الساق والكتاب والركبة والظهر، بالاضافة إلى عدم القدرة على المشي بشكل طبيعي، وأرق حاد لا ينام فيه سوى 3-4 ساعات يومياً، ونوبات متكررة من "ذكريات الماضي" المؤلمة
وأكد راميش أنه لم يتمكن من العمل أو القيادة منذ الحادث، ويعتمد بشكل كامل على زوجته في الحركة، بينما كشفت مستشاريه عن تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة دون تلقيه أي علاج طبي منذ عودته إلى بريطانيا. (TP)
مواضيع ذات صلة
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
Lebanon 24
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
03/11/2025 19:15:04
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية
Lebanon 24
ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية
03/11/2025 19:15:04
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة في إيران بعد إصطدامها بأحد المباني
Lebanon 24
تحطم طائرة في إيران بعد إصطدامها بأحد المباني
03/11/2025 19:15:04
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الطلب إلى المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقّاتها وأخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت في تشرين الثاني المقبل ووفد من الكويت سيلتقي الرئيس عون للإعلان عن هذا المؤتمر
Lebanon 24
مرقص: الطلب إلى المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقّاتها وأخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت في تشرين الثاني المقبل ووفد من الكويت سيلتقي الرئيس عون للإعلان عن هذا المؤتمر
03/11/2025 19:15:04
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الناجي الوحيد
بريطانيا
الهندية
امل على
الهندي
الهند
سعادة
كومار
تابع
قد يعجبك أيضاً
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
10:49 | 2025-11-03
03/11/2025 10:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:52 | 2025-11-03
03/11/2025 09:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
Lebanon 24
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
09:16 | 2025-11-03
03/11/2025 09:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
Lebanon 24
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
08:47 | 2025-11-03
03/11/2025 08:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن بريطاني
Lebanon 24
عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن بريطاني
08:36 | 2025-11-03
03/11/2025 08:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:49 | 2025-11-03
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
09:52 | 2025-11-03
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:16 | 2025-11-03
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
08:47 | 2025-11-03
مشادة كلامية على الهواء.. وفيديو يوثق ما جرى
08:36 | 2025-11-03
عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن بريطاني
07:39 | 2025-11-03
جريمة مروعة.. إعلامية على قناة شهيرة تطعن أمّها حتّى الموت
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24