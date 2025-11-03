25
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
اتهمت زوجها بالخيانة بسبب عرّافة "أونلاين"... ما القصة؟
Lebanon 24
03-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة ووهو شرق
الصين
حادثة غريبة بعدما اتهمت امرأة زوجها بالخيانة اعتمادًا على تنبؤات عرّافة إلكترونية، ما اضطر الشرطة للتدخّل وإنهاء الخلاف.
Advertisement
القصة بدأت حين دفعت الزوجة 500 يوان (نحو 70 دولارًا) لعرّافة عبر الإنترنت، أخبرتها بأنّ زوجها “يرتاد الفنادق مع نساء أخريات”. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الزوجة بملاحقة زوجها بالاتهامات، رافضةً تصديق نفيه.
الزوج، الذي لجأ إلى مركز شرطة غواندو طلبًا للمساعدة، قال إن حياته تحوّلت إلى جحيم: “أخبرتها أنني بريء، لكنها صدّقت العرّافة أكثر مني… لا أستطيع العيش بهذا الشكل.”
وبعد استدعاء الطرفين، انتقدت الشرطة تصرف الزوجة بسبب ثقتها العمياء في التنجيم، مؤكدة أن “الخرافات ليست دليلًا”.
وفي النهاية، اعترفت الزوجة بخطئها ووافقت على إصلاح العلاقة، فعاد الهدوء إلى البيت.
القضية تحوّلت إلى قصة رأي عام في الصين، بعدما أثارت موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل، ودعوات لعدم الانجرار وراء “عرّافات الإنترنت” التي تهدم البيوت بدل إصلاحها.
مواضيع ذات صلة
تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"
Lebanon 24
تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"
04/11/2025 00:50:18
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
04/11/2025 00:50:18
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"
Lebanon 24
فنان شهير جدّاً يُثير الجدل... وضع زوجته السابقة وابنته في "قائمة الخيانة"
04/11/2025 00:50:18
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خيانة زوجها مع مديرها.. هذا ما طالبت به بطلة الفيديو الشهير
Lebanon 24
بعد خيانة زوجها مع مديرها.. هذا ما طالبت به بطلة الفيديو الشهير
04/11/2025 00:50:18
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
إنترنت
العلا
غوان
الهد
إنتر
بالا
اندو
تابع
قد يعجبك أيضاً
كنز فرعوني في قبضة هولندا... ومصر تستعد لاستعادته
Lebanon 24
كنز فرعوني في قبضة هولندا... ومصر تستعد لاستعادته
16:00 | 2025-11-03
03/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
12:37 | 2025-11-03
03/11/2025 12:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
10:49 | 2025-11-03
03/11/2025 10:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
Lebanon 24
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
10:01 | 2025-11-03
03/11/2025 10:01:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
Lebanon 24
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:52 | 2025-11-03
03/11/2025 09:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2025-11-03
كنز فرعوني في قبضة هولندا... ومصر تستعد لاستعادته
12:37 | 2025-11-03
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
10:49 | 2025-11-03
اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار الإمبراطورية الرومانية في ألمانيا
10:01 | 2025-11-03
الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: الله منحني الحياة وأخذ سعادتي
09:52 | 2025-11-03
بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!
09:16 | 2025-11-03
أمر البابا إينوسنت الثالث بتشييده.. انهيار برج تاريخي أمام السياح (فيديو)
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 00:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24