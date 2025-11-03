Advertisement

اتهمت زوجها بالخيانة بسبب عرّافة "أونلاين"... ما القصة؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 14:00
شهدت مدينة ووهو شرق الصين حادثة غريبة بعدما اتهمت امرأة زوجها بالخيانة اعتمادًا على تنبؤات عرّافة إلكترونية، ما اضطر الشرطة للتدخّل وإنهاء الخلاف.
القصة بدأت حين دفعت الزوجة 500 يوان (نحو 70 دولارًا) لعرّافة عبر الإنترنت، أخبرتها بأنّ زوجها “يرتاد الفنادق مع نساء أخريات”. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الزوجة بملاحقة زوجها بالاتهامات، رافضةً تصديق نفيه.

الزوج، الذي لجأ إلى مركز شرطة غواندو طلبًا للمساعدة، قال إن حياته تحوّلت إلى جحيم: “أخبرتها أنني بريء، لكنها صدّقت العرّافة أكثر مني… لا أستطيع العيش بهذا الشكل.”

وبعد استدعاء الطرفين، انتقدت الشرطة تصرف الزوجة بسبب ثقتها العمياء في التنجيم، مؤكدة أن “الخرافات ليست دليلًا”.
وفي النهاية، اعترفت الزوجة بخطئها ووافقت على إصلاح العلاقة، فعاد الهدوء إلى البيت.

القضية تحوّلت إلى قصة رأي عام في الصين، بعدما أثارت موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل، ودعوات لعدم الانجرار وراء “عرّافات الإنترنت” التي تهدم البيوت بدل إصلاحها.

