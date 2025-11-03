Advertisement

كنز فرعوني في قبضة هولندا... ومصر تستعد لاستعادته

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:00
Doc-P-1437644-638977946853435091.jpg
Doc-P-1437644-638977946853435091.jpg photos 0
أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ هولندا ستُعيد إلى مصر تمثالًا أثريًا يعود عمره إلى نحو 3500 عام.
القطعة النادرة تُجسّد مسؤولًا كبيرًا من عهد الملك تحتمس الثالث (1479–1425 قبل الميلاد)، ويُعتقد أنّها سُرقت وهُرّبت من مصر بطريقة غير قانونية قبل أن تظهر لاحقًا في سوق تجارة الأعمال الفنية الدولية.

وأوضح سخوف أنّ التمثال صودر عام 2022 من أحد المعارض الفنية في مدينة ماستريخت بجنوب هولندا، بعد بلاغ مجهول كشف عن أصله غير المشروع.
ووفق التحقيقات التي أجرتها الشرطة الهولندية وهيئة تفتيش التراث الثقافي، تبيّن أنّ التمثال مُهرّب من الأراضي المصرية، وقد أعاد التاجر القطعة طوعًا بعد انتهاء التحقيق.

وذكرت الحكومة الهولندية أنّ التمثال سيُسلّم رسميًا إلى السفير المصري في هولندا قبل نهاية العام الجاري، من دون تحديد تاريخ دقيق.

المصدر: وكالات

