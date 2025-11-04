مأساة في إحدى القرى.. توفيت حزناً بعد ساعتين فقط من رحيل والدتها

Advertisement

توفيت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مرور ساعتين فقط على وفاة والدتها، في مأساة عاشتها قرية "تلبنت أبشيش" .وفي التفاصيل، فقد تعرضت الراحلة لصدمة كبيرة بسبب الحزن الشديد، وأصبحت مراسم الدفن والعزاء خاصة بالأم وابنتها معاً.وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الراحلتين، ثم تم تشييعهما إلى المقبرة.يذكر أن الفتاة كانت محتجزة في المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية التي تطلبت دخولها غرفة العناية الفائقة.وروى شهود أن الابنة كانت شديدة الارتباط بأمها، وقد انهارت حالتها كلياً بعد أن سمعت بوفاة والدتها.