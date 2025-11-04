Advertisement

منوعات

مأساة في إحدى القرى.. توفيت حزناً بعد ساعتين فقط من رحيل والدتها

Lebanon 24
04-11-2025 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1437782-638978384935330496.jpg
Doc-P-1437782-638978384935330496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مرور ساعتين فقط على وفاة والدتها، في مأساة عاشتها قرية "تلبنت أبشيش" المصرية
Advertisement

وفي التفاصيل، فقد تعرضت الراحلة لصدمة كبيرة بسبب الحزن الشديد، وأصبحت مراسم الدفن والعزاء خاصة بالأم وابنتها معاً.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الراحلتين، ثم تم تشييعهما إلى المقبرة.

يذكر أن الفتاة كانت محتجزة في المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية التي تطلبت دخولها غرفة العناية الفائقة.

وروى شهود عيان أن الابنة كانت شديدة الارتباط بأمها، وقد انهارت حالتها كلياً بعد أن سمعت بوفاة والدتها.


مواضيع ذات صلة
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
lebanon 24
04/11/2025 12:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
lebanon 24
04/11/2025 12:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته
lebanon 24
04/11/2025 12:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
lebanon 24
04/11/2025 12:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المصرية

مصرية

بيرة

مصري

عيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:25 | 2025-11-04
03:42 | 2025-11-04
02:09 | 2025-11-04
23:00 | 2025-11-03
23:00 | 2025-11-03
16:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24