طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا

في حادثة مروعة حصلت في الأميركية، ظهر تمساح ضخم يسبح وفي فمه كلب من نوع " ريتريفر".وقال زاك سبورلوك، أحد السكان الذين صوّروا التمساح، لشبكة WESH المحلية: "كنت صاحب كلب، وأعلم أنه جزء من العائلة التي تحتضنه، ولذلك شعرت بالتعاطف الشديد مع أفرادها، فقد تحققت أسوأ مخاوفهم".وأشار سبورلوك إلى أنه تلقى تحذيرًا من صديق كان يمشي مع طفله في عربة أطفال، مشيرًا إلى أن التمساح كان "على بُعد ثلاثة أمتار فقط ويبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار أيضا".وبحسب شهود ، شوهد التمساح أمس الاثنين وهو يحمل الكلب الميت بين فكيه بالقرب من مدرسة ابتدائية وعدة منازل.واستجابت لحماية الأسماك والحياة البرية (FWC) للواقعة، حيث تم اصطياد التمساح وإزالته من القناة في جنوب شواطئ باتريك، بمساعدة رجال الإطفاء.