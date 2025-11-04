فضيحة تربوية في ليبيا... أكثر من مليوني طالب بلا كتب!

Advertisement

أمرت بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة ، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على خلفية قضية تتعلق بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، وفق بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.وأوضح مكتب أن القرار جاء بسبب "إضرار المسؤولين بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعليم"، بعد فشل الوزارة في تأمين الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، رغم تخصيص التمويل اللازم لذلك.ويأتي هذا التطور بعد سبعة أشهر فقط من صدور حكم بالسجن على الوزير السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف في قضية مشابهة تتعلق بأزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وأشارت التحقيقات إلى أن إجراءات التعاقد على طباعة الكتب للعام الدراسي 2025-2026 شابتها مخالفات إدارية ومالية، فضلاً عن إهمال واجب توفير الكتب لنحو مليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم.وبسبب هذا التقصير، تأخر انطلاق العام الدراسي لمدة شهرين، حيث بدأت المدارس في 20 أكتوبر من دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما دفع الأهالي إلى تحمّل تكاليف طباعة نسخ مصوّرة على نفقتهم الخاصة.ويُذكر أن الكتب المدرسية في توزّع مجانًا في المدارس الحكومية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ويُخصص لها بند مالي سنوي في موازنة