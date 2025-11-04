Advertisement

متفرقات

فضيحة تربوية في ليبيا... أكثر من مليوني طالب بلا كتب!

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1437970-638978688752701535.webp
Doc-P-1437970-638978688752701535.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على خلفية قضية تتعلق بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، وفق بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.
Advertisement

وأوضح مكتب النائب العام أن القرار جاء بسبب "إضرار المسؤولين بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعليم"، بعد فشل الوزارة في تأمين الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، رغم تخصيص التمويل اللازم لذلك.

ويأتي هذا التطور بعد سبعة أشهر فقط من صدور حكم بالسجن على الوزير السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف في قضية مشابهة تتعلق بأزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.

وأشارت التحقيقات إلى أن إجراءات التعاقد على طباعة الكتب للعام الدراسي 2025-2026 شابتها مخالفات إدارية ومالية، فضلاً عن إهمال واجب توفير الكتب لنحو مليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم.

وبسبب هذا التقصير، تأخر انطلاق العام الدراسي لمدة شهرين، حيث بدأت المدارس في 20 أكتوبر من دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما دفع الأهالي إلى تحمّل تكاليف طباعة نسخ مصوّرة على نفقتهم الخاصة.

ويُذكر أن الكتب المدرسية في ليبيا توزّع مجانًا في المدارس الحكومية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ويُخصص لها بند مالي سنوي في موازنة وزارة التربية والتعليم.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة والشمال أصبحوا بلا خيارات
lebanon 24
04/11/2025 21:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة
lebanon 24
04/11/2025 21:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يزبك: أكثر من مليوني مغترب حرموا من انتخاب كامل نواب الأمة
lebanon 24
04/11/2025 21:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
lebanon 24
04/11/2025 21:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

الوحدة الوطنية

النيابة العامة

النائب العام

مكتب النائب

علي العابد

نائب العام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:34 | 2025-11-04
12:00 | 2025-11-04
09:12 | 2025-11-04
04:25 | 2025-11-04
03:42 | 2025-11-04
02:09 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24