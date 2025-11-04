25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
فضيحة تربوية في ليبيا... أكثر من مليوني طالب بلا كتب!
Lebanon 24
04-11-2025
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت
النيابة العامة
الليبية
بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة
الوحدة الوطنية
علي العابد
، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على خلفية قضية تتعلق بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، وفق بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.
Advertisement
وأوضح مكتب
النائب العام
أن القرار جاء بسبب "إضرار المسؤولين بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعليم"، بعد فشل الوزارة في تأمين الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، رغم تخصيص التمويل اللازم لذلك.
ويأتي هذا التطور بعد سبعة أشهر فقط من صدور حكم بالسجن على الوزير السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف في قضية مشابهة تتعلق بأزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.
وأشارت التحقيقات إلى أن إجراءات التعاقد على طباعة الكتب للعام الدراسي 2025-2026 شابتها مخالفات إدارية ومالية، فضلاً عن إهمال واجب توفير الكتب لنحو مليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم.
وبسبب هذا التقصير، تأخر انطلاق العام الدراسي لمدة شهرين، حيث بدأت المدارس في 20 أكتوبر من دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما دفع الأهالي إلى تحمّل تكاليف طباعة نسخ مصوّرة على نفقتهم الخاصة.
ويُذكر أن الكتب المدرسية في
ليبيا
توزّع مجانًا في المدارس الحكومية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ويُخصص لها بند مالي سنوي في موازنة
وزارة التربية والتعليم.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة والشمال أصبحوا بلا خيارات
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة والشمال أصبحوا بلا خيارات
04/11/2025 21:22:47
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة
Lebanon 24
الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة
04/11/2025 21:22:47
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يزبك: أكثر من مليوني مغترب حرموا من انتخاب كامل نواب الأمة
Lebanon 24
يزبك: أكثر من مليوني مغترب حرموا من انتخاب كامل نواب الأمة
04/11/2025 21:22:47
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
04/11/2025 21:22:47
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
وزارة التربية والتعليم.
وزارة التربية والتعليم
الوحدة الوطنية
النيابة العامة
النائب العام
مكتب النائب
علي العابد
نائب العام
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
Lebanon 24
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
13:34 | 2025-11-04
04/11/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. السجن لمواطن وضع السم في طعام كلاب الشارع بالهرم
Lebanon 24
مصر.. السجن لمواطن وضع السم في طعام كلاب الشارع بالهرم
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل أغنى رجل في بريطانيا... من هو؟
Lebanon 24
رحيل أغنى رجل في بريطانيا... من هو؟
09:12 | 2025-11-04
04/11/2025 09:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
Lebanon 24
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
04:25 | 2025-11-04
04/11/2025 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
03:42 | 2025-11-04
04/11/2025 03:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:34 | 2025-11-04
ماسك يثير الجدل بمقترح "حجب الشمس" لمكافحة الاحتباس الحراري
12:00 | 2025-11-04
مصر.. السجن لمواطن وضع السم في طعام كلاب الشارع بالهرم
09:12 | 2025-11-04
رحيل أغنى رجل في بريطانيا... من هو؟
04:25 | 2025-11-04
طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
03:42 | 2025-11-04
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
02:09 | 2025-11-04
بطريقة مروعة.. ابن الـ 23 عاماً أنهى حياة شقيقه!
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24