رحيل أغنى رجل في بريطانيا... من هو؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:12
توفي رجل الأعمال والملياردير الهندي غوبيتشاند هندوجا، أغنى رجل في بريطانيا، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أن هندوجا توفي بعد معاناة صحية استمرت لسنوات، من دون الكشف عن طبيعة المرض الذي كان يعاني منه.

ويُعد هندوجا أحد أبرز وجوه الأعمال في أوروبا، إذ بلغت الثروة الصافية لعائلته نحو 35.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 46 مليار دولار)، بحسب صنداي تايمز. وتُعد مجموعة هندوجا الاستثمارية العمود الأساسي لثروته العائلية وإمبراطوريته المالية الممتدة عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة والمصارف والصناعة.

وكان هندوجا قد انتقل مع شقيقه الأكبر سريتشاند من الهند إلى المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث أسسا معًا إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية العائلية في أوروبا. وبعد وفاة شقيقه عام 2023، تولى غوبيتشاند رئاسة مجموعة هندوجا.

وفي العام نفسه، افتتحت المجموعة فندقًا فخمًا في مبنى تاريخي بمنطقة وايت هول في لندن، كان مقرًا لوزارة الدفاع البريطانية حتى عام 1964، ويضم مكتب الزعيم الراحل ونستون تشرشل، الذي يُؤجر الآن للضيوف مقابل 18 إلى 25 ألف جنيه إسترليني لليلة الواحدة.
 
