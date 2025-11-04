Advertisement

مصر.. السجن لمواطن وضع السم في طعام كلاب الشارع بالهرم

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:00
قضت المحكمة الجنح المختصة في مصر، بحبس شخص 6 أشهر لاتهامه بتسميم 8 كلاب فى منطقة حدائق الأهرام.
وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسميم 500 كلب بمنطقة الهرم، حيث تبين أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 8 كلاب فقط.
تلقى مدير أمن الجيزة، بلاغا تقدمت به طبيبة ومحامية وربة منزل الذين افادوا فيه بعثورهن على 8 كلاب نافقة داخل منطقة حدائق الأهرام، واتهمن شخصًا يُدعى "محمود م." (41 عامًا – حاصل على بكالوريوس تجارة) بالوقوف وراء الواقعة، مؤكدات أنه سبق وارتكب حوادث مشابهة العام الماضي.
وتمكنت رجال المباحث بقسم الهرم، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة من خلال وضع سم الفئران داخل هياكل الدجاج وتقديمها كطعام للكلاب، كما تم ضبط سائق سيارة ملاكي ساعده في التخلص من جثث الكلاب مقابل مبالغ مالية. (اليوم السابع)
