منوعات

في مصر.. خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:14
حددت جهات التحقيقات المختصة في مصر، جلسة 8 تشرين الثاني لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في واقعة دهس أب ونجله وابن شقيقته داخل كمباوند بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد بعد إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتبين من التحقيقات أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس الخاصة بالشيخ زايد، بسبب الغيرة على إحدى التلميذات، تطورت بعدها إلى خلاف حاد بين أولياء أمور الطلاب أمام نادي بيفرلي هيلز داخل الكمباوند.
وخلال المشادة، استقل والد أحد الطلاب سيارته، ودهس أبًا ونجله وابن شقيقته من الطرف الآخر، ما تسبب في إصابتهم بإصابات بالغة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهم الرئيسي في الحادث 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل النيابة العامة فحص الأدلة ومراجعة مقاطع الفيديو الملتقطة من كاميرات المراقبة داخل الكمباوند ومحيطه، لتحديد لحظة وقوع الدهس وبيان ما إذا كان الحادث تم عمدًا أم عن طريق الخطأ أثناء المشادة.
وطلبت النيابة استكمال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الواقعة، كما قررت استدعاء عدد من أولياء الأمور والطلاب والمدرسين الذين شهدوا بداية الخلاف داخل المدرسة، للاستماع إلى أقوالهم بشأن تفاصيل ما جرى.
وتواصل جهات التحقيق جمع المعلومات والتقارير الفنية الخاصة بتفريغ الكاميرات، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية فور اكتمال ملف القضية. (اليوم السابع)
