منوعات

أوباما يغازل إحدى الفتيات.. وهكذا علّقت زوجته ميشيل على الأمر

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:04
خطف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الأنظار بخفة ظله المعتادة بعدما مازح إحدى المؤيدات خلال حملة انتخابية بولاية نيوجيرسي حيث قاطعته بحماس أثناء خطابه دعماً لمرشحة الحزب الديمقراطي ميكي شيريل لمنصب حاكم الولاية.
وبينما كان أوباما، البالغ من العمر 64 عاماً، يلقي كلمته في التجمع الانتخابي يوم السبت 1 تشرين الثاني الجاري، قاطعته إحدى الحاضرات بحماسة، ليرد مازحاً وسط ضحكات الجمهور: "أحبكِ، لكن انتظري، لقد سمعتكِ يا فتاة، اهدئي".

وأضاف أوباما: "أنا هنا لأتحدث مع الجميع، ليس معكِ فقط، أعني، تبدين جميلة، لكنني متزوج، وميشيل بخير أيضاً".
 
 
 
 
 
 
 
الموقف الطريف انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الإعجاب بروح أوباما المرحة وسرعة بديهته.

ولم تتأخر زوجته ميشيل أوباما في الرد على هذه الدعابة اللطيفة، إذ علّقت عليها خلال ظهورها أمس الثلاثاء في برنامج "جينا والأصدقاء" للترويج لكتابها المصوّر الجديد "ذا لوك" (الإطلالة)، قائلة بابتسامة عفوية: "هذا رجلي، وهو جميلٌ أيضاً"، وفق موقع "Today".
 
