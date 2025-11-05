أوباما يغازل إحدى الفتيات.. وهكذا علّقت زوجته ميشيل على الأمر



وأضاف أوباما: "أنا هنا لأتحدث مع الجميع، ليس معكِ فقط، أعني، تبدين جميلة، لكنني متزوج، وميشيل بخير أيضاً". خطف الرئيس الأميركي الأسبق الأنظار بخفة ظله المعتادة بعدما مازح إحدى المؤيدات خلال حملة انتخابية بولاية نيوجيرسي حيث قاطعته بحماس أثناء خطابه دعماً لمرشحة ميكي شيريل لمنصب حاكم الولاية.وبينما كان ، البالغ من العمر 64 عاماً، يلقي كلمته في التجمع الانتخابي يوم السبت 1 تشرين الثاني الجاري، قاطعته إحدى الحاضرات بحماسة، ليرد مازحاً وسط ضحكات الجمهور: "أحبكِ، لكن انتظري، لقد سمعتكِ يا فتاة، اهدئي".وأضاف أوباما: "أنا هنا لأتحدث مع الجميع، ليس معكِ فقط، أعني، تبدين جميلة، لكنني متزوج، وميشيل بخير أيضاً".

الموقف الطريف انتشر بسرعة على ، وأثار موجة من الإعجاب بروح أوباما المرحة وسرعة بديهته.



ولم تتأخر زوجته في الرد على هذه الدعابة اللطيفة، إذ علّقت عليها خلال ظهورها أمس الثلاثاء في برنامج "جينا والأصدقاء" للترويج لكتابها المصوّر الجديد "ذا لوك" (الإطلالة)، قائلة بابتسامة عفوية: "هذا رجلي، وهو جميلٌ أيضاً"، وفق موقع "Today".