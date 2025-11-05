بسبب شجار بين زوجين طائرة تتأخر عن الإقلاع.. هذا ما حصل على متنها (صور)



Advertisement

وانتشرت صور تداولها نشطاء تظهر المرأة وهي تواجه زوجها في صالة المغادرة، متهمة إياه بالاعتداء عليها وارتباطه بعلاقات مع بائعات هوى، كما زعمت أنه ضربها 40 مرة، وفق ما نشرته صحيفة South China Morning Post. في حادث غير متوقع، تحوّل نزاع علني بين زوجين من في مطار الدولي في إلى مشهد فوضوي ما اضطر HK Express إلى إخراج الراكبين قبل الإقلاع.وانتشرت صور تداولها نشطاء تظهر المرأة وهي تواجه زوجها في صالة المغادرة، متهمة إياه بالاعتداء عليها وارتباطه بعلاقات مع بائعات هوى، كما زعمت أنه ضربها 40 مرة، وفق ما نشرته صحيفة South China Morning Post.

وحاول الرجل المغادرة أكثر من مرة أثناء المشادة، لكنه تم إيقافه، فيما واصلت المرأة توبيخه أمام المارة، متهمة إياه بالخيانة.



ومع صعود الزوجين للطائرة، تصاعد النزاع عندما لم تتمكن المضيفات من تلبية طلب المرأة بالجلوس بجانب زوجها.



واشتدت المواجهة بعدما دفعت المرأة إحدى المضيفات أرضا ما أدى إلى إصابتها بكدمات، بينما حاول الطاقم تهدئة الوضع.



وفي النهاية، تدخل طاقم الضيافة وموظفو الخدمة الأرضية لإخراج الزوجين من الطائرة ما تسبب في تأخير الرحلة.( إرم نيوز)