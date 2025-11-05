Advertisement

بسبب شجار بين زوجين طائرة تتأخر عن الإقلاع.. هذا ما حصل على متنها (صور)

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:47
في حادث غير متوقع، تحوّل نزاع علني بين زوجين من هونغ كونغ في مطار دا نانغ الدولي في فيتنام إلى مشهد فوضوي ما اضطر شركة الطيران HK Express  إلى إخراج الراكبين قبل الإقلاع.
وانتشرت صور تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المرأة وهي تواجه زوجها في صالة المغادرة، متهمة إياه بالاعتداء عليها وارتباطه بعلاقات مع بائعات هوى، كما زعمت أنه ضربها 40 مرة، وفق ما نشرته صحيفة South China Morning Post.
 
 
 
 
 
 
 
وحاول الرجل المغادرة أكثر من مرة أثناء المشادة، لكنه تم إيقافه، فيما واصلت المرأة توبيخه أمام المارة، متهمة إياه بالخيانة. 

ومع صعود الزوجين للطائرة، تصاعد النزاع عندما لم تتمكن المضيفات من تلبية طلب المرأة بالجلوس بجانب زوجها.

واشتدت المواجهة بعدما دفعت المرأة إحدى المضيفات أرضا ما أدى إلى إصابتها بكدمات، بينما حاول الطاقم تهدئة الوضع.

وفي النهاية، تدخل طاقم الضيافة وموظفو الخدمة الأرضية لإخراج الزوجين من الطائرة ما تسبب في تأخير الرحلة.( إرم نيوز)
 
