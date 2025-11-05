28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
8
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب شجار بين زوجين طائرة تتأخر عن الإقلاع.. هذا ما حصل على متنها (صور)
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث غير متوقع، تحوّل نزاع علني بين زوجين من
هونغ كونغ
في مطار
دا نانغ
الدولي في
فيتنام
إلى مشهد فوضوي ما اضطر
شركة الطيران
HK Express إلى إخراج الراكبين قبل الإقلاع.
Advertisement
وانتشرت صور تداولها نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي
تظهر المرأة وهي تواجه زوجها في صالة المغادرة، متهمة إياه بالاعتداء عليها وارتباطه بعلاقات مع بائعات هوى، كما زعمت أنه ضربها 40 مرة، وفق ما نشرته صحيفة South China Morning Post.
وحاول الرجل المغادرة أكثر من مرة أثناء المشادة، لكنه تم إيقافه، فيما واصلت المرأة توبيخه أمام المارة، متهمة إياه بالخيانة.
ومع صعود الزوجين للطائرة، تصاعد النزاع عندما لم تتمكن المضيفات من تلبية طلب المرأة بالجلوس بجانب زوجها.
واشتدت المواجهة بعدما دفعت المرأة إحدى المضيفات أرضا ما أدى إلى إصابتها بكدمات، بينما حاول الطاقم تهدئة الوضع.
وفي النهاية، تدخل طاقم الضيافة وموظفو الخدمة الأرضية لإخراج الزوجين من الطائرة ما تسبب في تأخير الرحلة.( إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إدارة الطيران الأميركية: تأخر عمليات الإقلاع في مطار فينيكس الدولي في ولاية أريزونا نتيجة نقص الطواقم
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: تأخر عمليات الإقلاع في مطار فينيكس الدولي في ولاية أريزونا نتيجة نقص الطواقم
05/11/2025 10:57:20
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: وقف عمليات الإقلاع في مطار "رونالد ريغان" بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: وقف عمليات الإقلاع في مطار "رونالد ريغان" بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية
05/11/2025 10:57:20
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
05/11/2025 10:57:20
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وفد رفيع المستوى
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وفد رفيع المستوى
05/11/2025 10:57:20
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
شركة الطيران
هونغ كونغ
دا نانغ
فيتنام
توبي
بالا
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون.. "توبيخ" متسابقة علناً وإخراجها من قبل الأمن! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون.. "توبيخ" متسابقة علناً وإخراجها من قبل الأمن! (فيديو)
03:05 | 2025-11-05
05/11/2025 03:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما يغازل إحدى الفتيات.. وهكذا علّقت زوجته ميشيل على الأمر
Lebanon 24
أوباما يغازل إحدى الفتيات.. وهكذا علّقت زوجته ميشيل على الأمر
01:04 | 2025-11-05
05/11/2025 01:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار أميركي.. بسبب تهديد بوجود قنبلة!
Lebanon 24
تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار أميركي.. بسبب تهديد بوجود قنبلة!
23:40 | 2025-11-04
04/11/2025 11:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
23:26 | 2025-11-04
04/11/2025 11:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:05 | 2025-11-05
فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون.. "توبيخ" متسابقة علناً وإخراجها من قبل الأمن! (فيديو)
01:04 | 2025-11-05
أوباما يغازل إحدى الفتيات.. وهكذا علّقت زوجته ميشيل على الأمر
23:40 | 2025-11-04
تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار أميركي.. بسبب تهديد بوجود قنبلة!
23:26 | 2025-11-04
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
23:00 | 2025-11-04
برجك اليوم
16:14 | 2025-11-04
في مصر.. خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24