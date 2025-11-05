فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون.. "توبيخ" متسابقة علناً وإخراجها من قبل الأمن! (فيديو)

#Intetnacional Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pidió disculpas tras lo sucedido con la representante de México, Fátima Bosch, quien lo confrontó al insultarla. De igual forma el certamen envío una carta desaprobando la actitud del directivo y pidiendo… pic.twitter.com/gajjv74CDk
— Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) November 4, 2025
#Intetnacional Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pidió disculpas tras lo sucedido con la representante de México, Fátima Bosch, quien lo confrontó al insultarla. De igual forma el certamen envío una carta desaprobando la actitud del directivo y pidiendo… pic.twitter.com/gajjv74CDk