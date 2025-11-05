Advertisement

متفرقات

عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)

Lebanon 24
05-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1438499-638979700818689439.jpg
Doc-P-1438499-638979700818689439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توافد آلاف الزوار صباح الثلاثاء إلى المتحف المصري الكبير لمشاهدة مجموعة توت عنخ آمون الذهبية التي تُعرض كاملة للمرة الأولى. ويأتي ذلك بعد افتتاح احتفالي ضخم للمتحف الذي يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية.
Advertisement

وللمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرة الملك في الأقصر قبل أكثر من قرن، جُمعت مقتنياته الذهبية في قاعة واحدة. ويتصدر القناع الذهبي المشهد داخل قاعة واسعة بإضاءة خافتة، تحيط به كنوز ملكية تشمل أدوات مذهبة وتماثيل جنائزية كانت مرافقة للملك في رحلته إلى العالم الآخر.

وتشير دراسات جينية وأشعة طبية أُجريت في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى أن وفاة توت عنخ آمون في التاسعة عشرة من عمره كانت على الأرجح نتيجة الملاريا مع مشكلات في العظام.
 وعند وفاته، حُنّطت المومياء ووُضعت داخل ثلاثة توابيت متداخلة، أصغرها من الذهب الخالص بوزن يقارب 110 كيلوغرامات، وجميعها معروضة داخل المتحف.

وتضم القاعة أكثر من 4500 قطعة اكتشفها عالم الآثار هاورد كارتر عام 1922، منها عجلات حربية وحلي وأدوات من الحياة اليومية تُظهر ملامح الحياة الملكية في مصر القديمة.

وبالقرب من قاعة المجموعة، يضم المتحف "البهو الأعظم" الذي يعرض تماثيل فرعونية ومسلات، فيما تُعرض مراكب الملك خوفو الشمسية، التي صُنعت قبل نحو 4600 عام للعبور إلى العالم الآخر. ويبلغ طول المركب الرئيسي 43.5 مترا، بينما يجري تجميع المركب الثاني أمام الزوار عبر جدار زجاجي بعد الانتهاء من ترميم أجزائه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
منى زكي: افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة مضيئة في تاريخ مصر
lebanon 24
06/11/2025 03:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل تاريخي وطائرات شراعيّة.. افتتاح مُبهر لـ"المتحف المصري الكبير"
lebanon 24
06/11/2025 03:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتكوين تتجاوز 125 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
lebanon 24
06/11/2025 03:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تهنئة من أحمد الحريري لمصر وشعبها: المتحف المصري الكبير فخر للعرب والعالم
lebanon 24
06/11/2025 03:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

المتحف المصري

توت عنخ آمون

الذهب الخالص

المومياء

الرئيسي

توت ⚔️

الملا

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-11-05
09:47 | 2025-11-05
08:30 | 2025-11-05
05:27 | 2025-11-05
04:28 | 2025-11-05
03:05 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24