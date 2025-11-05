Advertisement

متفرقات

حل اللغز: لماذا ترتد كرة الغولف عند الحفرة؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:00
حلّ فريق من علماء الرياضيات في جامعة بريستول لغزًا شائعًا في رياضة الغولف يُعرف بـ"لعنة اللِيب أوت"، وهي اللحظة التي تبدو فيها الكرة وكأنها دخلت الحفرة قبل أن ترتد خارجها بشكل مفاجئ. ويثير هذا الموقف إحباط اللاعبين على اختلاف مستوياتهم.
وركّز البحث على نمطين من الظاهرة: الأول عندما تدور الكرة على حافة الحفرة من دون أن يهبط مركز ثقلها للأسفل، والثاني عندما تنزل الكرة داخل الحفرة للحظة قبل أن تعود للخروج. ووجد الباحثون أن زاوية دخول الكرة وسرعتها هما العاملان الحاسمان في تحديد ما إذا كانت الكرة ستستقر داخل الحفرة أم ترتد.

وتبيّن أن أي اضطراب دقيق على حافة الحفرة أو في سرعة الكرة قد يجعلها إما تسقط أو ترتد مجددًا. أما في حالة الارتداد داخل الحفرة، فإن الكرة تتحرك كأنها تتأرجح مثل بندول حول جدار الحفرة قبل أن تقفز إلى الخارج مرة أخرى إذا لم تلمس القاعدة.

وأشار الباحث جون هوغان إلى أن أفضل طريقة لتجنّب الظاهرة هي توجيه الكرة نحو مركز الحفرة مع تقليل سرعتها عند لحظة الوصول، وهي مهارة تتطلب دقة عالية.

ويمنح هذا الاكتشاف تفسيرًا علميًا لإحدى أكثر اللحظات الشهيرة والمحبطة في الغولف، مضيفًا عنصرًا جديدًا لفهم لعبة تعود جذورها إلى القرن الخامس عشر في اسكتلندا.
 
