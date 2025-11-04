Advertisement

إفتتاح أول متجر "شي إن" يثير الغضب في فرنسا... ما السبب؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
افتتحت شركة "شي إن" أول متجر فعلي لها في العالم داخل الطابق السادس من مركز BHV في باريس، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1856. وجاء الافتتاح وسط تشديد أمني، حيث انتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب، فيما وقف الزبائن في طوابير طويلة قبل السماح لهم بالدخول ظهر الثلاثاء.
وبالتزامن مع الافتتاح، نظّم ناشطون مدافعون عن حقوق الأطفال وقفة احتجاجية قرب المتجر، رافعين لافتات تندد بالشركة وتتهمها بـالعمالة القسرية واستنزاف البيئة نتيجة نموذج الإنتاج السريع في صناعة الأزياء.

وتواجه "شي إن"، التي تأسست في الصين عام 2012 قبل انتقال مقرها إلى سنغافورة، انتقادات مستمرة تتعلق بظروف العمل في مصانعها وبالبصمة البيئية لطريقة التصنيع.

وازداد الجدل مؤخرًا بعد فضيحة الدمى الجنسية التي ظهرت للبيع عبر الإنترنت على شكل أطفال، ما دفع القضاء الفرنسي لفتح تحقيق يشمل “شي إن” ومنصات أخرى مثل "علي إكسبريس" و"تيمو" و"ويش" بتهمة توزيع محتوى يمكن أن يصل إلى القاصرين ويصنف بأنه غير لائق أو عنيف.
 
