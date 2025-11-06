بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما.. باريس تودع رمزا فرنسيا شهيرا

Advertisement

بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما، أعلنت شركة النقل العام في عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية.وانتهى بيع التذاكر الورقية رسميا، أمس الأربعاء، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية.ولفتت الشركة إلى أن من لا يزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكنه استبدالها لاحقا.وقالت الشركة إن إلغاء التذاكر الورقية، التي ظهرت لأول مرة مع افتتاح خط المترو الأول في باريس قبل 125 عاما، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع وإعادة تدوير التذاكر الورقية، إضافة إلى تسهيل حركة الركاب وتحسين تجربة السفر عبر وسائل النقل العام.ويأتي القرار ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل في .