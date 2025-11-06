Advertisement

منوعات

حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:50
A-
A+

Doc-P-1438842-638980413098491819.jpg
Doc-P-1438842-638980413098491819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقيت فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعها داخل المستشفى، بعد 8 أيام من إصابتها بضربة «زجاجة شيشة» على وجهها أثناء محاولتها إنقاذ والدها من مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه بدائرة قسم ثانٍ سوهاج في مصر.
Advertisement
 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بناحية نجع أبو شجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث القسم، والفريق المعاون له، وتبين من المعاينة أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها إصابات متعددة، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان من الأهالي أن الفتاة نورهان عاطف، 27 عامًا، كانت عائدة من عملها عندما شاهدت مشاجرة بين والدها وبين الجيران.

حاولت التدخل لإنقاذ والدها، إلا أن أحد أبناء الطرف الثاني ألقى عليها «زجاجة شيشة» فأصابها إصابة بالغة في وجهها أدت إلى فقدان إحدى عينيها وتشوه ملامحها بالكامل.

ظلت نورهان تتلقى العلاج بالمستشفى لمدة 8 أيام في محاولة لإنقاذها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية ، ورغم رغبة والدها في نقلها لإجراء جراحة متخصصة، أكد الأطباء أن حالتها لا تسمح بالخروج، لتفارق الحياة متأثرة بجراحها، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأصدقائها وأهالي المنطقة.

شُيّعت جنازة الفتاة وسط حشود كبيرة من الأهالي والأصدقاء الذين ودعوها بالدموع، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة، وتم احتجازهم داخل قسم شرطة ثان سوهاج تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
lebanon 24
06/11/2025 17:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من قطار في مصر
lebanon 24
06/11/2025 17:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
lebanon 24
06/11/2025 17:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين و3 جنود إسرائيليين بجروح بالغة في معركة شمالي قطاع غزة اليوم
lebanon 24
06/11/2025 17:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

وزير الداخلية

مساعد وزير

النيابة

8 أيام

جيران

بالدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:40 | 2025-11-06
02:39 | 2025-11-06
01:48 | 2025-11-06
23:41 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24