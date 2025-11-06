حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران

Advertisement

لقيت فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعها داخل المستشفى، بعد من إصابتها بضربة «زجاجة شيشة» على وجهها أثناء محاولتها إنقاذ والدها من مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه بدائرة قسم ثانٍ في مصر.تلقى مساعد مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بناحية نجع أبو شجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث القسم، والفريق المعاون له، وتبين من المعاينة أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها إصابات متعددة، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأفاد شهود من الأهالي أن الفتاة نورهان عاطف، 27 عامًا، كانت عائدة من عملها عندما شاهدت مشاجرة بين والدها وبين الجيران.حاولت التدخل لإنقاذ والدها، إلا أن أحد أبناء الطرف الثاني ألقى عليها «زجاجة شيشة» فأصابها إصابة بالغة في وجهها أدت إلى فقدان إحدى عينيها وتشوه ملامحها بالكامل.ظلت نورهان تتلقى العلاج بالمستشفى لمدة 8 أيام في محاولة لإنقاذها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية ، ورغم رغبة والدها في نقلها لإجراء جراحة متخصصة، أكد الأطباء أن حالتها لا تسمح بالخروج، لتفارق الحياة متأثرة بجراحها، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأصدقائها وأهالي المنطقة.شُيّعت جنازة الفتاة وسط حشود كبيرة من الأهالي والأصدقاء الذين ودعوها بالدموع، فيما تمكنت من القبض على الجناة، وتم احتجازهم داخل قسم شرطة ثان سوهاج تمهيدًا لعرضهم على لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)