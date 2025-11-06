23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في مصر
Lebanon 24
06-11-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
في مصر، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة، حيث تبين أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها اعترفت بارتكاب السرقة، وأرشدت عن المسروقات.
Advertisement
تلقى
قسم شرطة العجوزة
بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.
بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت
النيابة
المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
فيديو سرقة أسلاك كهربائية يؤدي للقبض على المتهمين في مصر
Lebanon 24
فيديو سرقة أسلاك كهربائية يؤدي للقبض على المتهمين في مصر
07/11/2025 02:39:52
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين
Lebanon 24
علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين
07/11/2025 02:39:52
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة
07/11/2025 02:39:52
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه سوابق.. القبض على سارق لعشرات الدراجات الآلية
Lebanon 24
لديه سوابق.. القبض على سارق لعشرات الدراجات الآلية
07/11/2025 02:39:52
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية أمن الجيزة
قسم شرطة العجوزة
النيابة
الجيزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم ينم منذ 60 عامًا.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)
Lebanon 24
لم ينم منذ 60 عامًا.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)
16:12 | 2025-11-06
06/11/2025 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كان واقفاً قرب ترامب... شاهدوا بالفيديو لحظة سقوط أحد المسؤولين أرضاً في البيت الأبيض
Lebanon 24
كان واقفاً قرب ترامب... شاهدوا بالفيديو لحظة سقوط أحد المسؤولين أرضاً في البيت الأبيض
14:48 | 2025-11-06
06/11/2025 02:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!
Lebanon 24
مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!
12:24 | 2025-11-06
06/11/2025 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران
Lebanon 24
حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران
08:50 | 2025-11-06
06/11/2025 08:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما.. باريس تودع رمزا فرنسيا شهيرا
Lebanon 24
بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما.. باريس تودع رمزا فرنسيا شهيرا
03:40 | 2025-11-06
06/11/2025 03:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:12 | 2025-11-06
لم ينم منذ 60 عامًا.. مزارع فيتنامي يحير الأطباء (فيديو)
14:48 | 2025-11-06
كان واقفاً قرب ترامب... شاهدوا بالفيديو لحظة سقوط أحد المسؤولين أرضاً في البيت الأبيض
12:24 | 2025-11-06
مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!
08:50 | 2025-11-06
حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران
03:40 | 2025-11-06
بعد استخدامها لأكثر من 125 عاما.. باريس تودع رمزا فرنسيا شهيرا
02:39 | 2025-11-06
هجمات ومواجهات قاتلة.. اليابان تنشر قوات من الجيش بسبب الدببة!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24