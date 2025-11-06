القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في مصر

Advertisement

كشف رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة، حيث تبين أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها اعترفت بارتكاب السرقة، وأرشدت عن المسروقات.تلقى بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت المختصة التحقيق. (اليوم السابع)