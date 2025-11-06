Advertisement

منوعات

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في مصر

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:06
كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة، حيث تبين أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها اعترفت بارتكاب السرقة، وأرشدت عن المسروقات.
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
مديرية أمن الجيزة

قسم شرطة العجوزة

النيابة

الجيزة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24