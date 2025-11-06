23
منوعات
مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!
Lebanon 24
06-11-2025
|
12:24
A-
A+
شهدت محافظة
القليوبية
حادثًا مأساويًا، حيث اندلع حريق في شقة سكنية أدى إلى وفاة أسرة كاملة أثناء نومهم.
وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في شاحن هاتف محمول، ما تسبب في اندلاع النيران بسرعة في الشقة التي كانت تقيم فيها شقيقتان مع أبنائهما الأربعة.
أفاد شهود بتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب، وحاول الجيران إخماد الحريق دون جدوى، وسط صرخات السكان.
وأبلغ الجيران الشرطة فورًا، فاستجابت بإرسال فرق الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران، لكن الدخان الكثيف أدى إلى اختناق جميع أفراد الأسرة قبل تمكنهم من الفرار.
وتولت الشرطة تحريز الجثامين، التي تضم سيدة وأطفالها الثلاثة وشقيقتها مع نجلها الرضيع، بعد عمليات التبريد داخل الشقة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات. (آرم نيوز)
