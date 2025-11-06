Advertisement

منوعات

مأساة.. شاحن هاتف يتسبب بحريق يقتل أسرة كاملة!

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1439008-638980648905573786.jpg
Doc-P-1439008-638980648905573786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث اندلع حريق في شقة سكنية أدى إلى وفاة أسرة كاملة أثناء نومهم.
Advertisement


وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في شاحن هاتف محمول، ما تسبب في اندلاع النيران بسرعة في الشقة التي كانت تقيم فيها شقيقتان مع أبنائهما الأربعة.


أفاد شهود بتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب، وحاول الجيران إخماد الحريق دون جدوى، وسط صرخات السكان.


وأبلغ الجيران الشرطة فورًا، فاستجابت بإرسال فرق الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران، لكن الدخان الكثيف أدى إلى اختناق جميع أفراد الأسرة قبل تمكنهم من الفرار.


وتولت الشرطة تحريز الجثامين، التي تضم سيدة وأطفالها الثلاثة وشقيقتها مع نجلها الرضيع، بعد عمليات التبريد داخل الشقة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات. (آرم نيوز) 
 
مواضيع ذات صلة
مأساة في نيجيريا إثر انفجار شاحنة تسببت بمقتل 29 شخصًا على الأقل
lebanon 24
07/11/2025 02:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا
lebanon 24
07/11/2025 02:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
lebanon 24
07/11/2025 02:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في مطار شتوتغارت.. حريق يتسبب في تعليق الرحلات
lebanon 24
07/11/2025 02:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

القليوبية

جيران

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:12 | 2025-11-06
14:48 | 2025-11-06
10:06 | 2025-11-06
08:50 | 2025-11-06
03:40 | 2025-11-06
02:39 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24