مفاجأة كبرى في التفاصيل.. حل لغز السطو المسلح على منزل طبيبة نفسية!

وأفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة الشراقة كشفت الخميس تفاصيل القضية التي تعود إلى شكوى تقدمت بها الطبيبة منذ آب الماضي، والتي خلفت أثرًا نفسيًا وجسديًا عليها.وأظهرت التحقيقات، استنادًا إلى كاميرات المراقبة وإفادات الضحية، أن أحد المتهمين الذي يحمل ندبة في أنفه كان قد خضع للعلاج النفسي سابقًا لدى الطبيبة. المتهم هددها بتسليم المال وابتزازها عبر تهديد أطفالها.كما تبين تورط متهمين آخرين عبر مكالمات هاتفية ومتابعة الموقع الجغرافي، فيما لا يزال البحث جاريًا عن متهم ثالث يُدعى "بوب".خلال المحاكمة، أنكر المتهمان الأول والثالث أي ضلوع، بينما طلب دفاع الضحية إعادة تصنيف القضية من جنحة إلى جناية، وفرض تعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم. طالبت بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون سنتيم. (آرم نيوز)