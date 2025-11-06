25
منوعات
مفاجأة كبرى في التفاصيل.. حل لغز السطو المسلح على منزل طبيبة نفسية!
Lebanon 24
06-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت
الشرطة القضائية
في بلدية "
بابا
حسن" بالجزائر العاصمة من حل لغز جريمة سطو مسلح على منزل طبيبة نفسية، تعرضت خلالها للتهديد بالسلاح وتكبيل اليدين وتكميم الفم، وسرقة 260 مليون سنتيم مع مجوهرات ثمينة ومفاتيح سيارة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة الشراقة كشفت الخميس تفاصيل القضية التي تعود إلى شكوى تقدمت بها الطبيبة منذ آب الماضي، والتي خلفت أثرًا نفسيًا وجسديًا عليها.
وأظهرت التحقيقات، استنادًا إلى كاميرات المراقبة وإفادات الضحية، أن أحد المتهمين الذي يحمل ندبة في أنفه كان قد خضع للعلاج النفسي سابقًا لدى الطبيبة. المتهم هددها بتسليم المال وابتزازها عبر تهديد أطفالها.
كما تبين تورط متهمين آخرين عبر مكالمات هاتفية ومتابعة الموقع الجغرافي، فيما لا يزال البحث جاريًا عن متهم ثالث يُدعى "بوب".
خلال المحاكمة، أنكر المتهمان الأول والثالث أي ضلوع، بينما طلب دفاع الضحية إعادة تصنيف القضية من جنحة إلى جناية، وفرض تعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم.
النيابة العامة
طالبت بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون سنتيم. (آرم نيوز)
تابع
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
