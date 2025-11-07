26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عائلات تقاضي "OpenAI".. اتهامات مرتبطة بـ"ChatGPT"
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت عائلات أميركية وكندية سبع دعاوى قضائية ضد شركة OpenAI تتهمها بمسؤولية غير مباشرة عن انتحار أربعة أشخاص وحدوث صدمات نفسية لثلاثة آخرين إثر تفاعلات مع ChatGPT.
ووفقًا لـ"
وول ستريت جورنال
"، أُقيمت الدعاوى يوم الخميس في محاكم
كاليفورنيا
وتتضمن اتهامات بـ"الوفاة الناتجة عن الإهمال" و"الانتحار بمساعدة
الذكاء الاصطناعي
" و"القتل غير العمد".
Advertisement
تشير الملفات إلى أن الضحايا، بين 17 و23 عامًا، تلقوا إجابات شجّعت على الانتحار أو عززت أوهامًا وعزلة دون توجيهٍ كافٍ للمساعدة؛ ففي حالة أموري لاسي (17 عامًا، جورجيا) تزعم العائلة أن النظام قدّم توجيهات صريحة لإنهاء حياته بعد سؤاله عن "أسهل طريقة للانتحار".
وفي حالة زين شامبلين (23 عامًا، تكساس) تُورد الدعوى محادثة استمرت أربع ساعات قبل إطلاقه النار على نفسه، وتضمّنت تكرار عبارات مثل: "أليس ضغط الفولاذ البارد على عقل قد استسلم سلفا؟ ذلك ليس خوفا، بل هو وضوح..."، مع الإشارة إلى ذكر
الخط الساخن
988 مرة واحدة فقط خلال المحادثة.
وفي دعوى أخرى، يروي جاكوب إيروين (ويسكونسن) إدخاله المستشفى بعد معاناته نوبات هوس وانفصام في التفكير نتيجة تفاعل مكثف عزّز أوهام مؤامرات عالمية دون تصحيح أو تحذير.
وتطلب العائلات تعويضات مالية وإجراءات وقائية، منها إيقاف المحادثة تلقائيًا عند مناقشة أفكار أو أساليب الانتحار، وتفعيل إشعارات فورية للخطوط الساخنة للدعم النفسي، وتحسين الخوارزميات لضمان أولوية السلامة النفسية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إيران: لم نعد ملزمين بـ"القيود" المرتبطة على برنامجنا النووي
Lebanon 24
إيران: لم نعد ملزمين بـ"القيود" المرتبطة على برنامجنا النووي
07/11/2025 12:13:59
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: منتدى عائلات الرهائن يؤكد "ضرورة" الوقف الفوري للحرب في غزة
Lebanon 24
أ ف ب: منتدى عائلات الرهائن يؤكد "ضرورة" الوقف الفوري للحرب في غزة
07/11/2025 12:13:59
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: فككنا خلايا "إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي" في محافظة اللاذقية
Lebanon 24
الداخلية السورية: فككنا خلايا "إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي" في محافظة اللاذقية
07/11/2025 12:13:59
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل
Lebanon 24
الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل
07/11/2025 12:13:59
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
وول ستريت جورنال
روسيا اليوم
الخط الساخن
كاليفورنيا
وول ستريت
جورجيا
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
Lebanon 24
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
04:03 | 2025-11-07
07/11/2025 04:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا
Lebanon 24
فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا
02:57 | 2025-11-07
07/11/2025 02:57:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء ممارسة الرياضة.. دبابير أنهت حياة رجل وابنه
Lebanon 24
أثناء ممارسة الرياضة.. دبابير أنهت حياة رجل وابنه
01:32 | 2025-11-07
07/11/2025 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
Lebanon 24
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
23:57 | 2025-11-06
06/11/2025 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)
Lebanon 24
حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)
23:27 | 2025-11-06
06/11/2025 11:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:03 | 2025-11-07
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
02:57 | 2025-11-07
فاجعة في مصر.. شاحن هاتف يقضي على عائلة حرقا
01:32 | 2025-11-07
أثناء ممارسة الرياضة.. دبابير أنهت حياة رجل وابنه
23:57 | 2025-11-06
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
23:27 | 2025-11-06
حالة إغماء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.. شاهدوا ماذا فعل ترامب (فيديو)
23:00 | 2025-11-06
مفاجأة كبرى في التفاصيل.. حل لغز السطو المسلح على منزل طبيبة نفسية!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24