عائلات تقاضي "OpenAI".. اتهامات مرتبطة بـ"ChatGPT"

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:52
رفعت عائلات أميركية وكندية سبع دعاوى قضائية ضد شركة OpenAI تتهمها بمسؤولية غير مباشرة عن انتحار أربعة أشخاص وحدوث صدمات نفسية لثلاثة آخرين إثر تفاعلات مع ChatGPT.
 
ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، أُقيمت الدعاوى يوم الخميس في محاكم كاليفورنيا وتتضمن اتهامات بـ"الوفاة الناتجة عن الإهمال" و"الانتحار بمساعدة الذكاء الاصطناعي" و"القتل غير العمد".
تشير الملفات إلى أن الضحايا، بين 17 و23 عامًا، تلقوا إجابات شجّعت على الانتحار أو عززت أوهامًا وعزلة دون توجيهٍ كافٍ للمساعدة؛ ففي حالة أموري لاسي (17 عامًا، جورجيا) تزعم العائلة أن النظام قدّم توجيهات صريحة لإنهاء حياته بعد سؤاله عن "أسهل طريقة للانتحار".
 
وفي حالة زين شامبلين (23 عامًا، تكساس) تُورد الدعوى محادثة استمرت أربع ساعات قبل إطلاقه النار على نفسه، وتضمّنت تكرار عبارات مثل: "أليس ضغط الفولاذ البارد على عقل قد استسلم سلفا؟ ذلك ليس خوفا، بل هو وضوح..."، مع الإشارة إلى ذكر الخط الساخن 988 مرة واحدة فقط خلال المحادثة.
 
وفي دعوى أخرى، يروي جاكوب إيروين (ويسكونسن) إدخاله المستشفى بعد معاناته نوبات هوس وانفصام في التفكير نتيجة تفاعل مكثف عزّز أوهام مؤامرات عالمية دون تصحيح أو تحذير.
 
وتطلب العائلات تعويضات مالية وإجراءات وقائية، منها إيقاف المحادثة تلقائيًا عند مناقشة أفكار أو أساليب الانتحار، وتفعيل إشعارات فورية للخطوط الساخنة للدعم النفسي، وتحسين الخوارزميات لضمان أولوية السلامة النفسية. (روسيا اليوم)
