تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!

Advertisement

وقالت وسائل إعلام تركية إن فرقة إسعاف وصلت بعد تلقي بلاغ عن شابين غائبين عن الوعي، هما يوسف زعبي (22 عاماً) وسمير شهوان (27 عاماً).وأضافت قناة "NTV" أن شابين آخرين لاحظا حالتهما في الطابق الأرضي وطلبا الإسعاف فوراً.وذكرت وكالة "إخلاص" أن الشابين فارقا الحياة في المستشفى، دون توضيح سبب الوفاة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً شمل نقل الجثتين لمركز تشريح لتحديد السبب.وأشارت تقارير تركية إلى أن الفريق الطبي لم يجد آثار اعتداء أو جروح على جسدي الشابين.وبحسب "خبر تورك"، كشفت التحقيقات الأولية عن مستويات عالية من أول أكسيد الكربون في دم الشابين، وتبين لاحقاً وجود تسرب غاز بعد فحص المنزل بخبراء من شركة المحلية.ولا يُعرف ما إذا كان الشبان يقيمون بشكل مؤقت كسياح أم إقامة دائمة. (آرم نيوز)