منوعات
تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!
Lebanon 24
07-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي شابان فلسطينيان، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة داخل فيلا في منطقة "صابانجة" السياحية بولاية "صقاريا" قرب إسطنبول شمال غربي
تركيا
.
وقالت وسائل إعلام تركية إن فرقة إسعاف وصلت بعد تلقي بلاغ عن شابين غائبين عن الوعي، هما يوسف زعبي (22 عاماً) وسمير شهوان (27 عاماً).
وأضافت قناة "NTV" أن شابين آخرين لاحظا حالتهما في الطابق الأرضي وطلبا الإسعاف فوراً.
وذكرت وكالة "إخلاص" أن الشابين فارقا الحياة في المستشفى، دون توضيح سبب الوفاة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً شمل نقل الجثتين لمركز تشريح لتحديد السبب.
وأشارت تقارير تركية إلى أن الفريق الطبي لم يجد آثار اعتداء أو جروح على جسدي الشابين.
وبحسب "خبر تورك"، كشفت التحقيقات الأولية عن مستويات عالية من أول أكسيد الكربون في دم الشابين، وتبين لاحقاً وجود تسرب غاز بعد فحص المنزل بخبراء من شركة
الغاز
المحلية.
ولا يُعرف ما إذا كان الشبان يقيمون
في المنزل
بشكل مؤقت كسياح أم إقامة دائمة. (آرم نيوز)
