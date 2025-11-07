24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!
Lebanon 24
07-11-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
منحت محكمة أميركية، اليوم الخميس، تعويضًا قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة أصيبت برصاصة أطلقها تلميذ يبلغ من العمر 6 سنوات في مدرسة ابتدائية بولاية
فيرجينيا
.
Advertisement
وقعت الحادثة في كانون الثاني 2023، حين أصيبّت
آبي زويرنر
، البالغة من العمر 28 عامًا، في اليد والصدر، وبقيت في المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي العلاج.
وكانت زويرنر قد رفعت دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني
باركر
، متهمة إياها بالإهمال بعد تجاهل تحذيرات حول احتمال حمل الطفل مسدسًا إلى المدرسة، مطالبة بتعويض قدره 40 مليون دولار.
وخلال المحاكمة، صرّحت زويرنر بأنها شعرت في لحظة الحادث بأنها قد تفقد حياتها.
من جانب آخر، حُكم على والدة الطفل بالسجن لنحو أربع سنوات بعد إدانتها بالإهمال وحيازة أسلحة نارية، بينما لم يواجه الطفل أي تهم قضائية بسبب صغر سنه. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
Lebanon 24
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
08/11/2025 04:40:06
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: مبادرة أميركية تدعم القوى الأمنية بـ 240 مليون دولار
Lebanon 24
شحادة: مبادرة أميركية تدعم القوى الأمنية بـ 240 مليون دولار
08/11/2025 04:40:06
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار
08/11/2025 04:40:06
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يوافق على دعم الجيش اللبناني بـ 14 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون يوافق على دعم الجيش اللبناني بـ 14 مليون دولار
08/11/2025 04:40:06
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آبي زويرنر
بوني باركر
فيرجينيا
الصدر
باركر
ويرنر
العلا
صيبة
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!
Lebanon 24
تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!
14:00 | 2025-11-07
07/11/2025 02:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم مروحية سياحية ومقتل 4 أشخاص
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم مروحية سياحية ومقتل 4 أشخاص
09:17 | 2025-11-07
07/11/2025 09:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
Lebanon 24
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
08:07 | 2025-11-07
07/11/2025 08:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
Lebanon 24
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
06:25 | 2025-11-07
07/11/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر... عشرات الإصابات في انفجار داخل مسجد في اندونيسيا
Lebanon 24
حالة من الذعر... عشرات الإصابات في انفجار داخل مسجد في اندونيسيا
05:15 | 2025-11-07
07/11/2025 05:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2025-11-07
تفاصيل مفاجأة.. وفاة غامضة لشابين داخل فيلا!
09:17 | 2025-11-07
بالفيديو... تحطم مروحية سياحية ومقتل 4 أشخاص
08:07 | 2025-11-07
لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية
06:25 | 2025-11-07
في مصر... العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسيّة
05:15 | 2025-11-07
حالة من الذعر... عشرات الإصابات في انفجار داخل مسجد في اندونيسيا
04:03 | 2025-11-07
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 04:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24