بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!

وقعت الحادثة في كانون الثاني 2023، حين أصيبّت ، البالغة من العمر 28 عامًا، في اليد والصدر، وبقيت في المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي العلاج.وكانت زويرنر قد رفعت دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني ، متهمة إياها بالإهمال بعد تجاهل تحذيرات حول احتمال حمل الطفل مسدسًا إلى المدرسة، مطالبة بتعويض قدره 40 مليون دولار.وخلال المحاكمة، صرّحت زويرنر بأنها شعرت في لحظة الحادث بأنها قد تفقد حياتها.من جانب آخر، حُكم على والدة الطفل بالسجن لنحو أربع سنوات بعد إدانتها بالإهمال وحيازة أسلحة نارية، بينما لم يواجه الطفل أي تهم قضائية بسبب صغر سنه. (آرم نيوز)