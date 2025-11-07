Advertisement

منوعات

بـ 10 ملايين دولار.. محكمة أميركية تعوّض معلمة لهذا السبب!

Lebanon 24
07-11-2025 | 15:48
منحت محكمة أميركية، اليوم الخميس، تعويضًا قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة أصيبت برصاصة أطلقها تلميذ يبلغ من العمر 6 سنوات في مدرسة ابتدائية بولاية فيرجينيا.
وقعت الحادثة في كانون الثاني 2023، حين أصيبّت آبي زويرنر، البالغة من العمر 28 عامًا، في اليد والصدر، وبقيت في المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي العلاج.


وكانت زويرنر قد رفعت دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني باركر، متهمة إياها بالإهمال بعد تجاهل تحذيرات حول احتمال حمل الطفل مسدسًا إلى المدرسة، مطالبة بتعويض قدره 40 مليون دولار.


وخلال المحاكمة، صرّحت زويرنر بأنها شعرت في لحظة الحادث بأنها قد تفقد حياتها.


من جانب آخر، حُكم على والدة الطفل بالسجن لنحو أربع سنوات بعد إدانتها بالإهمال وحيازة أسلحة نارية، بينما لم يواجه الطفل أي تهم قضائية بسبب صغر سنه. (آرم نيوز) 
آبي زويرنر

بوني باركر

فيرجينيا

الصدر

باركر

ويرنر

العلا

صيبة

