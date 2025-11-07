Advertisement

منوعات

جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439440-638981584114279143.jpg
Doc-P-1439440-638981584114279143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بقتل شاب في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، بعدما صادف مروره لحظة وقوع مشاجرة في الشارع.
Advertisement


ووفق ما أفادت به صحف محلية، فإن الضحية تدخل لفض نزاع نشب بين عامل توصيل طلبات "دليفري" وشخص عاطل حاول الاعتداء عليه، فسارع الشاب المصري بدافع الشهامة إلى تهدئة الموقف، لكنه تلقى طعنة قاتلة أنهت حياته على الفور.


وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته، بعد اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة في بشتيل تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.


وبحسب رواية أسرة الضحية، كان الشاب في طريقه لشراء مستلزمات لوالدته حين شاهد المشاجرة، فترجّل من دراجته النارية لمحاولة التدخل، قبل أن يتعرض للطعن في القلب.


وقال شقيق القتيل إن والدة الجاني سلّمته السلاح الأبيض قبل ارتكاب الجريمة، بعدما تصاعد الخلاف مع عامل التوصيل، في واقعة مأساوية هزّت سكان المنطقة والمارة في الشارع. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
حادثة مأساوية.. وفاة فتاة بعد إصابتها البالغة في شجار بين جيران
lebanon 24
08/11/2025 08:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في البقاع.. طعنه في صدره وأرداه قتيلاً!
lebanon 24
08/11/2025 08:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في لبنان.. طعنه بعنقه
lebanon 24
08/11/2025 08:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: مقتل شخصين أثناء محاولة مركبة اختراق حاجز عسكري ضمن المنطقة العسكرية الشمالية
lebanon 24
08/11/2025 08:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

قسم الشرطة

النيابة

المصرية

الجيزة

بشتيل

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:38 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
15:48 | 2025-11-07
14:00 | 2025-11-07
09:17 | 2025-11-07
08:07 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24