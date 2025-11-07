24
منوعات
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
Lebanon 24
07-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
الأجهزة الأمنية
المصرية
، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بقتل شاب في منطقة
بشتيل
بمحافظة
الجيزة
، بعدما صادف مروره لحظة وقوع مشاجرة في الشارع.
ووفق ما أفادت به صحف محلية، فإن الضحية تدخل لفض نزاع نشب بين عامل توصيل طلبات "دليفري" وشخص عاطل حاول الاعتداء عليه، فسارع الشاب المصري بدافع الشهامة إلى تهدئة الموقف، لكنه تلقى طعنة قاتلة أنهت حياته على الفور.
وباشرت
النيابة العامة
التحقيق في الحادث لكشف ملابساته، بعد اقتياد المتهم إلى
قسم الشرطة
في بشتيل تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب رواية أسرة الضحية، كان الشاب في طريقه لشراء مستلزمات لوالدته حين شاهد المشاجرة، فترجّل من دراجته النارية لمحاولة التدخل، قبل أن يتعرض للطعن في القلب.
وقال شقيق القتيل إن والدة الجاني سلّمته السلاح الأبيض قبل ارتكاب الجريمة، بعدما تصاعد الخلاف مع عامل التوصيل، في واقعة مأساوية هزّت سكان المنطقة والمارة في الشارع. (آرم نيوز)
مصرية
تابع
