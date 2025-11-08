Advertisement

منوعات

"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:00
أرغم بائع معجنات متجول في مدينة إزمير التركية مجموعة من الزبائن على دفع مبلغ خيالي يتجاوز 7 آلاف ليرة تركية، ما أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة التجارة التركية عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي بررها البائع باران أكجاكالي، بأن "مجموعة كبيرة تضم أكثر من 50 شخصًا، بينهم مشاهير على منصات التواصل  قدموا إلى عربته في وقت متأخر من الليل، حوالي 2:30 صباحًا،  أثناء بث مباشر".

وقال البائع إن "المجموعة طلبت كميات كبيرة جدًا من الطعام، نحو 100 قطعة من المعجنات والمشروبات، وأصرت أن يسجل حسابًا تقديريًا بزيادة".

وقال: "وعدوني بأنهم سيتكفلون بالدفع كاملًا، ليبلغ المبلغ الإجمالي 7,600  ليرة تركية، تم تسديد 6,900 ليرة منه عبر جهاز الدفع الإلكتروني".

وأضاف: "المجموعة غادرت راضية، لكنها عادت لاحقًا ونشرت ادعاءات تتهمني فيها بالاستغلال من خلال الأسعار المبالغ فيها".  

وأكدت فِرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة أنها اتخذت إجراءات صارمة لضمان حماية المستهلك، حيث تم تحرير محضر "تثبيت سعر غير عادل" بحق المنشأة، فضلًا عن طلب فواتير البيع والشراء كافة للتدقيق.
