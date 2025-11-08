جريمة مروّعة.. مقتل جد أثناء محاولته حماية حفيده من اعتداء مسلح!

Advertisement

المراهق، الذي لديه سجل جنائي رغم صغر سنه، كان قد واجه سابقًا تسع تهم اعتداء وسرقة قبل أن يطلق سراحه ويرتكب الجريمة.وقعت الحادثة في منطقة " " بإسطنبول، حين خرج الفتى من حفل زفاف وبدأ بإثارة الشغب.اعترضه الحفيد البالغ 16 عامًا برفقة جده "سيروت ماجد"، الذي تدخل وحذر المعتدي قبل أن يطلق الأخير النار على الجد والحفيد.أسفر إطلاق النار عن مقتل الجد وإصابة الحفيد الذي يتلقى العلاج في المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على الفتى.وأوضحت التقارير أن الجد حاول تجنب الفتى قبل إطلاق النار، وأن إحدى الرصاصات أصابت محلًا تجاريًا دون إصابة أحد.