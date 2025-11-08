24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة مروّعة.. مقتل جد أثناء محاولته حماية حفيده من اعتداء مسلح!
Lebanon 24
08-11-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي جد
تركي
حتفه أثناء دفاعه عن حفيده من اعتداء مراهق يبلغ 13 عامًا مسلحًا بمسدس.
Advertisement
المراهق، الذي لديه سجل جنائي رغم صغر سنه، كان قد واجه سابقًا تسع تهم اعتداء وسرقة قبل أن يطلق سراحه ويرتكب الجريمة.
وقعت الحادثة في منطقة "
غازي عثمان باشا
" بإسطنبول، حين خرج الفتى من حفل زفاف وبدأ بإثارة الشغب.
اعترضه الحفيد البالغ 16 عامًا برفقة جده "سيروت ماجد"، الذي تدخل وحذر المعتدي قبل أن يطلق الأخير النار على الجد والحفيد.
أسفر إطلاق النار عن مقتل الجد وإصابة الحفيد الذي يتلقى العلاج في المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على الفتى.
وأوضحت التقارير أن الجد حاول تجنب الفتى قبل إطلاق النار، وأن إحدى الرصاصات أصابت محلًا تجاريًا دون إصابة أحد.
مواضيع ذات صلة
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
Lebanon 24
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
08/11/2025 20:11:54
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
08/11/2025 20:11:54
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني: مقتل شخصين أثناء محاولة مركبة اختراق حاجز عسكري ضمن المنطقة العسكرية الشمالية
Lebanon 24
الجيش الأردني: مقتل شخصين أثناء محاولة مركبة اختراق حاجز عسكري ضمن المنطقة العسكرية الشمالية
08/11/2025 20:11:54
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
08/11/2025 20:11:54
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غازي عثمان باشا
عثمان باشا
العلا
تركي
سيرو
باشا
قد يعجبك أيضاً
ماكرون بين سيدتين.. وتعليقات ساخرة (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون بين سيدتين.. وتعليقات ساخرة (فيديو)
07:02 | 2025-11-08
08/11/2025 07:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يعرقل رحلة وزيرة إلى قمة كولومبيا
Lebanon 24
عطل يعرقل رحلة وزيرة إلى قمة كولومبيا
05:45 | 2025-11-08
08/11/2025 05:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!
Lebanon 24
قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
02:00 | 2025-11-08
08/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
Lebanon 24
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
00:38 | 2025-11-08
08/11/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:02 | 2025-11-08
ماكرون بين سيدتين.. وتعليقات ساخرة (فيديو)
05:45 | 2025-11-08
عطل يعرقل رحلة وزيرة إلى قمة كولومبيا
04:00 | 2025-11-08
قد يصبح أول تريليونير في العالم.. مكافأة ضخمة لماسك!
02:00 | 2025-11-08
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
00:38 | 2025-11-08
لص دخل وسرق منزل سيدة.. ولكن ما حصل لاحقا غير متوقع!
23:00 | 2025-11-07
برجك اليوم
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 20:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24