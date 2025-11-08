Advertisement

منوعات

جريمة مروّعة.. مقتل جد أثناء محاولته حماية حفيده من اعتداء مسلح!

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:30
A-
A+

Doc-P-1439667-638982100968788999.jpg
Doc-P-1439667-638982100968788999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي جد تركي حتفه أثناء دفاعه عن حفيده من اعتداء مراهق يبلغ 13 عامًا مسلحًا بمسدس. 
Advertisement


المراهق، الذي لديه سجل جنائي رغم صغر سنه، كان قد واجه سابقًا تسع تهم اعتداء وسرقة قبل أن يطلق سراحه ويرتكب الجريمة.


وقعت الحادثة في منطقة "غازي عثمان باشا" بإسطنبول، حين خرج الفتى من حفل زفاف وبدأ بإثارة الشغب.


اعترضه الحفيد البالغ 16 عامًا برفقة جده "سيروت ماجد"، الذي تدخل وحذر المعتدي قبل أن يطلق الأخير النار على الجد والحفيد.


أسفر إطلاق النار عن مقتل الجد وإصابة الحفيد الذي يتلقى العلاج في المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على الفتى.


وأوضحت التقارير أن الجد حاول تجنب الفتى قبل إطلاق النار، وأن إحدى الرصاصات أصابت محلًا تجاريًا دون إصابة أحد.
 
مواضيع ذات صلة
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
lebanon 24
08/11/2025 20:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
lebanon 24
08/11/2025 20:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: مقتل شخصين أثناء محاولة مركبة اختراق حاجز عسكري ضمن المنطقة العسكرية الشمالية
lebanon 24
08/11/2025 20:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
lebanon 24
08/11/2025 20:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24

غازي عثمان باشا

عثمان باشا

العلا

تركي

سيرو

باشا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:02 | 2025-11-08
05:45 | 2025-11-08
04:00 | 2025-11-08
02:00 | 2025-11-08
00:38 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24