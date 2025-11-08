هاري يلمّح إلى افتقاده بريطانيا.. و ميغان تبني علامة أميركية

Advertisement

تتجدد ملامح التوتر داخل العائلة الملكية مع تزامن عودة إلى التمثيل وتحركات الأمير هاري الخارجية، ما جعل الخلافات بين دوق ودوقة ساسكس وبقية العائلة تظهر مرة أخرى إلى الواجهة.وفي الفترة الأخيرة، شارك الأمير هاري في فعالية بيئية في ، خلال رحلة رسمية لافتة، بينما كان شقيقه الأمير ويليام في ممثلاً للملك في قمة المناخ. وجاء هذا التداخل في الظهور العام في توقيت اعتبرته صحف بريطانية حسّاساً.في المقابل، أعلنت ماركل مشاركتها في فيلم هوليوودي جديد بعنوان Close Personal Friends إلى جانب ليلي كولينز وبري لارسون، في أول عودة لها للدراما منذ تركها مهنتها عند انضمامها إلى العائلة الملكية.وتم تصوير الدور بأنه قريب من شخصيتها، في خطوة تمهّد لاتجاه واضح نحو إعادة بناء حضورها الفني والعلامي في .ويرى الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز أن هذه التطورات لا تعكس فقط استمرار الخلاف بين الزوجين والعائلة الملكية، بل تشير أيضاً إلى اختلاف توجهات داخل العلاقة نفسها؛ إذ تركز ميغان على عملها في الولايات المتحدة، بينما يبدي هاري رغبة في الحفاظ على صلته ببلده.وخلال الأسبوع ذاته، نشر هاري مقالا يتحدث فيه عن"الهوية والانتماء "، في تعبير ضمني عن الشعور بالفقد نتيجة العيش بعيداً عن المتحدة.ورغم نفي محيط هاري وجود أي مواجهة مباشرة مع ويليام، تشير تحليلات إلى أن العلاقة بين الشقيقين لا تزال بعيدة عن المصالحة، وسط مناسبات ملكية مقبلة وذكرى ميلاد الملك الـ77، في وقت تستمر فيه تداعيات أزمات أخرى داخل العائلة.