دولة عربية تستضيف فعالية غير مألوفة.. مهرجان للثعابين داخل المول

Advertisement

شهد مول في فعالية غير مألوفة، حيث اجتمعت العائلات في أجواء احتفالية وسط عروض لثعابين وحشرات وزواحف، قد ترتبط عادة بالخوف، لكنها تحولت هذه المرة إلى عنصر للفضول والتجربة.المهرجان نظمه فريق من مربي الزواحف وهواة اقتنائها، بهدف تصحيح النظرة السائدة حول هذه الكائنات والتأكيد على دورها في التوازن البيئي. وقال أسامة، المشرف على المجموعة، إن الفريق يسعى إلى "تقديم معلومات علمية عن تربية الزواحف والاهتمام بصحتها، إلى جانب نشر الوعي البيئي بين الجمهور".