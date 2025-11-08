إرث علمي لا يُنسى: رحيل أحد صناع ثورة الوراثة الحديثة

Advertisement

أفادت جهات علمية أمريكية بوفاة عالم الأحياء واتسون عن عمر 97 عاماً، أحد أبرز الأسماء في تاريخ علم الوراثة، وأحد المساهمين في تفسير البنية الحلزونية المزدوجة للحمض (DNA)، وهو الاكتشاف الذي غيّر مسار علوم الحياة.برز واتسون إلى جانب زميله بعد نشرهما بحثاً عام 1953 في مجلة Nature، قدّم الشكل البنيوي للجزيء المسؤول عن نقل المعلومات الوراثية بين الخلايا. وأصبح هذا النموذج لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم الوراثة وتطور علم الجينات والأمراض الوراثية.وُلد واتسون في شيكاغو عام 1928، وكرّس مسيرته للبحث العلمي، قبل أن ينال في الطب عام 1962 إلى جانب كريك وموريس ويلكينز تقديراً لهذا الإنجاز.ورغم مكانته العلمية، أثارت بعض مواقفه الشخصية جدلاً على مر السنين، خاصة تصريحاته المتعلقة بالفوارق العرقية والبيولوجية، والتي تراجع عنها لاحقاً، مؤكداً أنها لا تستند إلى أساس علمي.ومع ذلك، يبقى أثره العلمي كبيراً، إذ شكلت أبحاثه التي انطلقت منها تقنيات الطب الجيني وتفسير الطفرات الوراثية الحديثة.