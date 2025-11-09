من معلّمة كيمياء إلى أغنى سيدة

Advertisement

بدأت تشونغ مسيرتها مُعلّمة كيمياء بعد تخرجها عام 1982، ثم عملت في الدوائية بجيانغسو، وأطلقت "هانسوه" (1995). وبمساندة المستثمر تشن جندا، طُرحت للاكتتاب العام عام 2019 وجمعت مليار دولار. وفي تشرين الأول الماضي، وقّعت صفقة مع "روش" بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير دواء لسرطان القولون (دفعة أولية 80 مليون دولار ومدفوعات لاحقة تفوق 1.4 مليار).منذ 2020، أبرمت "هانسوه" 6 اتفاقات ترخيص، بينها 5 مع شركات كبرى مثل ميرك وغلاكسو وريجينيرون في السرطان والسمنة والمناعة. وفي النصف الأول 2025، ارتفعت المبيعات 14% إلى 7.4 مليارات يوان (نحو مليار دولار)، وزاد الربح 15%، فيما يواصل دواؤها السرطاني "أميلي" منافسة منتجات عالمية مثل "تاغريسّو" من "أسترازينيكا".ورغم تحديات التنظيم واحتمال قيود أميركية على الأدوية منخفضة الكلفة، تواصل تشونغ التقدم مستندة إلى صفقات استراتيجية وابتكار، لتتحول خلال ثلاثة عقود من شرح معادلات الكيمياء إلى صياغة معادلات السوق. (العين)