من معلّمة كيمياء إلى أغنى سيدة

Lebanon 24
09-11-2025 | 15:27
شهدت تشونغ هويجوان، رئيسة مجلس إدارة والرئيسة التنفيذية لـ"هانسوه" للأدوية، قفزة في ثروتها إلى 19.7 مليار دولار (+نحو الثلثين)، لترتقي إلى المرتبة 16 بين أغنى أثرياء الصين، بفضل صعود سهم شركتها المدرجة في هونغ كونغ بنحو 70%، ما رسّخ مكانتها كأغنى امرأة عصامية وأحد وجوه قطاع التكنولوجيا الحيوية الصاعد.
بدأت تشونغ مسيرتها مُعلّمة كيمياء بعد تخرجها عام 1982، ثم عملت في هيئة الرقابة الدوائية بجيانغسو، وأطلقت "هانسوه" (1995). وبمساندة المستثمر تشن جندا، طُرحت للاكتتاب العام عام 2019 وجمعت مليار دولار. وفي تشرين الأول الماضي، وقّعت صفقة مع "روش" بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير دواء لسرطان القولون (دفعة أولية 80 مليون دولار ومدفوعات لاحقة تفوق 1.4 مليار).

منذ 2020، أبرمت "هانسوه" 6 اتفاقات ترخيص، بينها 5 مع شركات كبرى مثل ميرك وغلاكسو سميث كلاين وريجينيرون في السرطان والسمنة والمناعة. وفي النصف الأول 2025، ارتفعت المبيعات 14% إلى 7.4 مليارات يوان (نحو مليار دولار)، وزاد صافي الربح 15%، فيما يواصل دواؤها السرطاني "أميلي" منافسة منتجات عالمية مثل "تاغريسّو" من "أسترازينيكا".

ورغم تحديات التنظيم واحتمال قيود أميركية على الأدوية منخفضة الكلفة، تواصل تشونغ التقدم مستندة إلى صفقات استراتيجية وابتكار، لتتحول خلال ثلاثة عقود من شرح معادلات الكيمياء إلى صياغة معادلات السوق. (العين)
هيئة الرقابة

هونغ كونغ

كلاين

العين

الكلف

الصين

الرب

تيجي

