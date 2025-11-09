Advertisement

جريمة مروّعة في مصر… قتل زوجته ورضيعها ونشر الصور

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:38
اهتزّت المنوفية على وقع جريمة بشعة، إذ أقدم رجل على قتل زوجته (21 عامًا) وطفلهما البالغ 6 أشهر، بدافع الشك في سلوكها.

وبحسب التحقيقات، عاد إلى منزله ومعه سكين فذبح زوجته ثم رضيعه، وصوّر الجثتين ونشر الصور عبر "فيسبوك" قبل أن يحذفها ويهرب. دفع انتشار الصور جيرانًا ومتابعين إلى التوجّه للمنزل حيث عثروا على الجثتين وأبلغوا الشرطة.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي أقرّ بارتكاب الجريمة، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية. (ارم)
 
