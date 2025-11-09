جريمة مروّعة في مصر… قتل زوجته ورضيعها ونشر الصور

Advertisement

وبحسب التحقيقات، عاد إلى منزله ومعه سكين فذبح زوجته ثم رضيعه، وصوّر الجثتين ونشر الصور عبر " " قبل أن يحذفها ويهرب. دفع انتشار الصور جيرانًا ومتابعين إلى التوجّه للمنزل حيث عثروا على الجثتين وأبلغوا الشرطة.وتمكّنت من القبض على المتهم، الذي أقرّ بارتكاب الجريمة، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية. (ارم)