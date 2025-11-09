Advertisement

منوعات

أسد يهاجم متطوّعة سويدية خلال سفاري خيول بجنوب أفريقيا

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:00
تعرّضت شابة سويدية لهجوم أسد أثناء مشاركتها متطوّعة في رحلة سفاري على ظهور الخيل بجنوب أفريقيا في تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن إصابات خطيرة.
قالت لصحيفة "إكسبريسن" إن الأسد عضّها حتى وصل إلى فقرات الرقبة، فتعرّضت لكسر فقرتين وتضرّر في الحبل الشوكي، كما نُقلت إلى العناية المركزة بعد سكتة دماغية وكسر في المعصم.

وبحسب روايتها، كانت في مؤخرة القافلة حين ظهر الأسد فجأة، فذُعر الحصان واندفع جريًا فسقطت، ليهاجمها الأسد قبل أن يتركها ويبتعد.
 
ورغم ما حدث، أكدت أنها تخطّط للعودة إلى جنوب أفريقيا وركوب الخيل مجددًا، قائلة: "لن أكون في مؤخرة الركب مرة أخرى".
 
